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Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

14 Haziran 2019 Cuma 11:36
Tarım Dairesi gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, 31 Mayıs -13 Haziran tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal iki, yerli dört numunede limit üstü ilaç kalıntısı tespit edildi.

Buna göre ithal ürünlerden, 40 numuneden 38’i temiz, iki numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanırken, yerli ürünlerden 22 numuneden 18 numune temiz olup, üç limit üstü ve bir imha olmak üzere  toplam dört numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, ithal ve yerli ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri Çizelgesi’nde değerlendiriliyor.

İthal ürünlerden, çeri domates, elma çeşitleri, armut çeşitleri,  üzüm çeşitleri, yeşil acı biber, kiraz, soya fasulyesi küsbesi, mısır yemlik ve buğday yemlik  olmak üzere  40 numuneden 38 temiz olup, iki numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

Yerli ürünlerden, domates, asma yaprağı, fasulye, sivri biber, marul,salatalık, kereviz, mısır, patlıcan, kavun ve erik olmak üzere 22 numuneden 18 numune temiz olup, üç limit üstü ve bir imha olmak üzere  toplamda dört numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlandı.

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SVS Tic. Ltd.’e ait çeri domates ve Nuri Ersoy Ltd.’e ait çeri domates firmaların isteği üzerine imha edildi.

Gazimağusa’da sarı fasulye üretimi yapan Hamiyet Doğan'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuar analizi neticesinde, üründe tavsiye dışı  bitki koruma ürünü  ilacı kullanılmasından dolayı ürün imha edildi.

Yuvacık köyünde İbrahim Dövücüoğlu'na ait domatesten alınan birinci numunede yapılan laboratuar analizi neticesinde, pestisit oranının limit üstü olmasından dolayı, ürünün hasadı bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

Bir sonraki laboratuar analizinde, üründen alınan  ikinci numunede yapılan analizde, pestisit oranının limit altına düşmesinden dolayı ürünün hasadına izin verildi.

Alsancak köyünde sivri biber üretimi yapan Caner Safel ve Yeşilyurt köyünde  asma yaprağı üretimi yapan Halil Özyüksel’in ürünlerinden alınan numuneden,  pestisit oranının limit üstü çıkmasından dolayı  ürünlerin hasadı, bir sonraki laboratuar analizine kadar durduruldu.

Yeşilyurt köyünde asma yaprağı üretimi yapan İbrahim Güney'e ait  iki farklı bağ üretim alanından alınan numulerde, birinci parselden alınan numune  temiz olup, hasadına izin verilirken, ikinci parselden alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün  hasadı durduruldu.

Son Güncelleme: 14.06.2019 15:59
Anahtar Kelimeler:
Tarım DairesiAnaliz
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