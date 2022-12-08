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Tarım Bakanlığı Bütçesi Komitede Onaylandı

08 Aralık 2022 Perşembe 18:26
Tarım Bakanlığı Bütçesi Komitede Onaylandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi için öngörülen 1 milyar 315 milyon 545 bin 400 TL tutarındaki ödenek, komitede oy çokluğu ile onayladı.

Cumhuriyet Meclisi, Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığında, bugün saat 10.00’da toplanarak 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşmeye devam etti. Toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz ve bakanlık bürokratları da katıldı.

Meclis’ten verilen bilgiye göre, komite bugün üçüncü sırada ele aldığı Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı bütçesi için öngörülen 1 milyar 315 milyon 545 bin 400 TL tutarındaki ödeneği oy çokluğuyla kabul etti.

UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay başkanlığındaki komite toplantısına, CTP Milletvekili Komite Başkan Yardımcısı Fikri Toros, UBP Milletvekilleri Hüseyin Çavuş ve Hasan Küçük, CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı. Komite toplantısında ayrıca CTP Milletvekili Devrim Barçın ve Erkut Şahali de yer aldı.

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Son Güncelleme: 08.12.2022 20:52
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