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Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

“EMEKÇİLERİN BÜYÜK ÖZVERİYLE YÜRÜTTÜĞÜ  ÇALIŞMALAR, ÜRETİMİN CANLANDIRILMASI VE DEVAMI İÇİN HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR”

30 Nisan 2022 Cumartesi 15:45
Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, içinde bulunulan ekonomik krizde emekçilerin büyük özveriyle yürüttüğü  çalışmaların, üretimin canlandırılması ve devamı için hayati önem taşıdığını vurguladı. 
Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm emekçilerin gününü kutladı ve ülkenin her alanda ileri taşınmasında, işçi ve emekçi kesimin etkin görevler üstlendiğini kaydetti.

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Alın teri ile tarladan sofraya üretim sağlayan tüm emekçilerin  ortaya koyduğu olağanüstü çabanın övgüye değer olduğunu kaydeden Oğuz, mesajında “Bizler de üreticilerimizle birlikte, üretimi sürdürülebilir kılmak için gerekli desteği vermeye çalışıyoruz. Tüm çabamız, emekçilerimizin dara düşmeden, üretime devam etmeleri yönündedir. Bu zor günleri de elbirliği ile atlatacağımıza yönelik inancım tamdır” dedi.
 

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Son Güncelleme: 30.04.2022 16:53
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