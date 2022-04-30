Tarım Bakanı Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, içinde bulunulan ekonomik krizde emekçilerin büyük özveriyle yürüttüğü çalışmaların, üretimin canlandırılması ve devamı için hayati önem taşıdığını vurguladı.
Oğuz 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, tüm emekçilerin gününü kutladı ve ülkenin her alanda ileri taşınmasında, işçi ve emekçi kesimin etkin görevler üstlendiğini kaydetti.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, içinde bulunulan ekonomik krizde emekçilerin büyük özveriyle yürüttüğü çalışmaların, üretimin canlandırılması ve devamı için hayati önem taşıdığını vurguladı.