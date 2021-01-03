Yeni yılla birlikte harç, kimlik, seyrüsefer gibi devlete yönelik ödemelere yansıyan yüzde 12 oranında zam sonrası, temel tüketim maddelerinden süt ürünlerine de zam geliyor.

4 Ocak’tan itibaren 1 litre Koop Yağlı Süt’ün 6.15 TL’den 6.80 TL’ye yükseleceği, marketlere önerilen satış fiyatının ise 7.25 TL olduğu öğrenildi. 1 Litre Yağsız Süt ise 6.50 TL’den 7.25 TL’ye yükselirken, marketlere önerilen yeni satış fiyatı 8 TL oldu.

1 litre loktozsuz sütün fiyatı 7.25 TL’den 8.25 TL’ye yükselirken önerilen satış fiyatı 9 TL olarak belirlendi. 1 kilo süzme yoğurt 11 TL’den 12.75 TL’ye yükseldi.

200 gr Koop yoğurt 2.25 TL’den 2.50 TL’ye, 1 kilo beyaz peynirin fiyatı 39.75 TL’den 41 TL’ye, 1 kilo az tuzlu hellim 49 TL’den 53 TL’ye, 1 kilo tuzlu hellim 45 TL’den 48 TL’ye yükseldi.