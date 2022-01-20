Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
Süt paraları ödeniyor
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK), 1 - 15 Aralık 2021 devresinin küçükbaş ve büyükbaş çiğ süt bedellerinin tamamını bugün ödüyor.
20 Ocak 2022 Perşembe 16:15
SÜTEK’ten yapılan açıklamaya göre, 1 - 15 Aralık 2021 döneminde SÜTEK’e süt veren 616 üretici için çiğ süt bedellerinin tamamı olan 29 milyon 969 bin 411.09 TL üreticilerin banka hesaplarına yatırıldı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.