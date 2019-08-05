banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99689
ALTIN
260.454
DOLAR
5.5562
STERLİN
6.7339
EURO
6.1844
Zincirleme kaza!
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA!
İnönü kavşağında feci kaza!
YİNE KAZA!
Suçla operasyonel mücadele çalışmaları: 2 tutuklu
1'İ KAÇAK 2 KİŞİ TUTUKLANDI
Evden hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
3 KİŞİ TUTUKLANDI
banner307
Flaş Haber
Zincirleme kaza!
Kapat

Sungur: “Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, uygun planlamalarla yerleşime açılmasını destekliyoruz"

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

Sungur: “Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, uygun planlamalarla yerleşime açılmasını destekliyoruz"

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

05 Ağustos 2019 Pazartesi 05:45
Sungur: “Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, uygun planlamalarla yerleşime açılmasını destekliyoruz"

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur, hükümetin Maraş’ın Kıbrıs Türk idaresinde, Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurulması yoluyla yerleşime açılması politikasını desteklediklerini ancak buna uygun planlamalar yapılması gerektiğini belirtti.

Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Başkanı Hasan Sungur taptığı yazılı açıklamada, gündemde olan Gazimağusa-İskele- Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’nın, Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulması halinde büyük hata yapılmış olacağını savundu.

Ortaya çıkacaklar düşünüldüğünde Maraş’ın açılmasının KKTC için büyük bir olay olduğunu ifade eden Sungur, Maraş’ın hayalet kent olmaktan çıkıp, yaşayan bir kent haline gelmesinin tüm sektörlere ve dolayısıyla ekonomimize önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

Sungur açıklamasına şöyle devam etti;

banner317
“Beklentimiz, başlatılan envanter çalışmalarının bir an önce tamamlanması,  Maraş’ın nasıl yerleşime açılacağına ilişkin yol haritasının belirlenmesi ve bütün planlamaların buna göre yapılmasıdır.

Böylesi bir yol haritası ve planlama halkımızın önüne konulursa iş insanları ve sektörler ne yapacaklarını kolayca tasarlayabilecekler bu da ülkemiz ekonomisine ciddi bir canlılık ve dinamizm getirecektir.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken ihmal edilmemesi gereken bir konu da gündemde olan Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planı’dır.

Çalışmaları devam eden söz konusu imar planı, Maraş’ın açılması hesaba katılmadan ortaya konulursa büyük hata yapılmış olacaktır.Hükümetimizi ve ilgili tüm çevreleri geç olmadan bu hususu da hesaba katarak Gazimağusa İskele Yeniboğaziçi Bölgesi İmar Planını sonuçlandırma yönüne gitmeleri için uyarıyoruz.

Unutmayalım ki, sıkıntıların başlıca kaynağı yapılan ihmaller ve hatalardır.”                                                                    

Son Güncelleme: 05.08.2019 08:55
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Emlakçılar BirliğiKapalı MaraşHasan Sungur
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başbakan Tatar, Bankalar Birliği Yönetimiyle Toplantı Yapıyor
Başbakan Tatar, Bankalar Birliği Yönetimiyle Toplantı Yapıyor
11. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da yapılıyor...
11. Büyükelçiler Konferansı Ankara'da yapılıyor...
Zincirleme kaza!
Zincirleme kaza!
Muhtaroğlu'ndan HP açıklaması...
Muhtaroğlu'ndan HP açıklaması...
Özersay 11. Büyükelçiler Konferansına katılacak
Özersay 11. Büyükelçiler Konferansına katılacak
"Yeni Batı Nil Virüsü vakası yok..”
"Yeni Batı Nil Virüsü vakası yok..”
Döviz kurları
Döviz kurları
Hava durumu..
Hava durumu..
Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...
Sağlık Bakanlığı'ndan virüs açıklaması...
İnönü kavşağında feci kaza!
İnönü kavşağında feci kaza!

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim