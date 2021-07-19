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Sucuoğlu’dan “20 Temmuz” mesajı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Faiz Sucuoğlu 20 Temmuz  Barış ve Özgürlük Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

19 Temmuz 2021 Pazartesi 09:20
Sucuoğlu’dan “20 Temmuz” mesajı

Sucuoğlu, “Ne mutlu bizlere ki Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs adası için karanlıktan aydınlığa çıkış günü olan bir 20 Temmuz’u daha devletimiz ve bayrağımız altında, hür ve özgür bir şekilde kutluyoruz” dedi.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelereyer verdi:

‘‘Kıbrıs Türk Halkı’nı özgürlük, bağımsızlık  ve güvenliğe kavuşturan 20 Temmuz 1974  Mutlu Barış Harekatı’nın 47.  yılının haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz.

20 Temmuz  Barış Harekatı, barışın, özgürlüğün, milli duruşumuzun ve dayanışmamızın simgesidir.

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Tüm zorluk ve yokluklara rağmen büyük mücadeleler vererek, yıllar boyunca inanç, kararlılık ve azimle Rum-Yunan saldırılarına karşı direnen Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye ile tek yürek olup Rum-Yunan ikilisinin Enosis hayallerini tarihe gömdüğü, Kıbrıs Türk halkının yeniden doğduğu  tarihi bir gündür.

Ne mutlu bizlere ki Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs adası için karanlıktan aydınlığa çıkış günü olan bir 20 Temmuz’u daha devletimiz ve bayrağımız altında, hür ve özgür bir şekilde kutluyoruz.

Bugün Anavatan Türkiye’nin tanıdığı bağımsız bir  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devleti vardır.  Kıbrıs Türk halkı yıllardır maruz kaldığı tüm olumsuzluklara,  izolasyonlara ve ambargolara rağmen bir çok alanda  büyük ilerlemeler kaydetmiştir.  Anavatanımızın  desteğiyle başta ekonomi olmak üzere her alanda  ülkemizin kalkınması için çalışmaya, egemenliğimizi ve bağımsızlığımızı sonsuza dek yaşatmaya  tüm kararlılığımızla devam edeceğiz.

Başta Anavatan Türkiye olmak üzere Kıbrıs Türk halkının bugünlere gelmesinde hiç düşünmeden canını, malını ve yüreğini ortaya koyan tüm halkımıza şükranlarımı  sunarken, yurdumuzda insanca yaşayabilmemiz ve bu topraklara tutunabilmemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi saygıyla anıyorum.

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Son Güncelleme: 19.07.2021 09:33
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