Sucuoğlu, TÜRSAB heyetini kabul etti

SUCUOĞLU: TURİZM SEKTÖRÜ; PANDEMİ İLE BAŞLAYAN VE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İLE CİDDİ, HİSSEDİLİR SIKINTI YAŞADIĞIMIZ BİR SEKTÖR”

BAĞLIKAYA: “‘KIBRIS’I GÖRMEYEN KALMASIN’ KAMPANYASI İLE YURT DIŞI SEYAHATLERİNDE MÜMKÜN OLDUĞU KADAR KIBRIS’A YAPILMASI İÇİN YENİ BİR ÇALIŞMA BAŞLATACAĞIZ”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, KKTC’de temaslarda bulunan Türkiye Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Mavi Salon’da yer alan görüşmede, Başbakan Sucuoğlu’na, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yanı sıra bazı bürokratlar ve yetkililer eşlik etti.

Kabulde, Başbakan Sucuoğlu ve TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya basına birer açıklama yaptılar. Ardından Sucuoğlu ile Bağlıkaya hediye teatisinde bulundular.

BAĞLIKAYA: “AMACIMIZ TÜRKİYE’DEN KUZEY KIBRIS’A YOLCU TRAFİĞİNİ ARTIRMAK, TURİST SAYISINI ARTIRMAK”

Kabulde ilk sözü alan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Barbaros Bağlıkaya, TÜRSAB olarak Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) ile KKTC’de mevcut olan iş birliği protokolünü yenilendiklerini ifade ederek, “Bu yeni dönemde ilişkileri hem hatırlamak hem de canlandırmak için yeniden bir araya geldiklerini” söyledi.

Bağlıkaya, “Amacımız; Türkiye’den Kuzey Kıbrıs’a yolcu trafiğini artırmak, turist sayısını artırmak, aynı zamanda da yurt dışında faaliyet gösteren yine Türk kökenli tur operatörleri vasıtasıyla yurtdışından Kuzey Kıbrıs’a turizm hareketini biraz daha hızlandırmak” diye konuştu.

Bağlıkaya, “Birbirimize ne kadar ihtiyacımız olduğunu tekrar gözden geçirdik. Aramızdaki sıkıntılar, sorunlar, turizmin sorunlarını gözden geçirdik. Biz, Türkiye’den buraya gelecek olan turistlerin önünde engel teşkil edebilecek bir takım bürokratik konular var, onların notunu aldık. Gider gitmez yine elimizden geldiği kadar o konuları çözmeye çalışacağız” dedi.

“Bu yaşanan konjonktürde bir birimize daha fazla ihtiyacımız olduğunu düşünüyoruz” diyen Bağlıkaya, Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaştan dolayı uluslararası anlamda turizm hareketinin nasıl olacağı ile ilgili “çok ciddi bir belirsizlik” olduğuna işaret etti ve ekledi:

“Turizm sektörünün bu dönemde ayakta kalabilmesi için dayanışma ve iş birliği halinde olması gerekiyor. Bu iş birliğinin, yurt içindeki seyahatlerde Türkiye’de yurt içi turizminin hareketlendirilmesi; yurt dışı seyahatlerde de ‘Kıbrıs’ı görmeyen kalmasın’ kampanyası ile yurt dışı seyahatlerinde mümkün olduğu kadar Kıbrıs’a yapılması konusunda yeni bir çalışma dönemi başlatacağız. Bu vesileyle bir araya geldik.”



SUCUOĞLU: “TURİZMİN İRTİFA KAYBETMESİ DİĞER İÇ SEKTÖRLERİ DE OLUMSUZ YÖNDE ETKİLİYOR”Başbakan Faiz Sucuoğlu, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, TÜRSAB heyetini ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Başbakan Sucuoğlu, turizm sektörünün, hizmet sektörü içinde “en önde gelen” sektör olduğunu belirterek, şöyle konuştu:“Turizm ‘olmazsa olmaz’ dediğimiz ve hizmet sektörü içinde en önde gelen, önemsediğimiz bir sektör. Ama son dönemde pandemi ile başlayan ve maalesef Rusya-Ukrayna savaşı ile ciddi, hissedilir sıkıntı yaşadığımız bir sektör. Buna bağlı olarak da bunun ekonomik yansımalarını gördüğümüz bir süreçten geçiyoruz. Kuzey Kıbrıs’ta yaklaşık 70 iç sektör turizme bağlı. Yani turizm bizim için bu kadar önemli. Dolayısıyla turizmin irtifa kaybetmesi aynı zamanda diğer sektörleri de olumsuz yönde etkiliyor. Bu süre içerisinde pandemi ile başlayan ve pandemiyi bitirmeden bir de bu savaşın çıkmasıyla birlikte iyice sıkıntı yaşayacak bir duruma giriyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte, kısa sürede, bir hal çaresi bulunur ve bir anlaşmaya varılır da Rusya pazarı biraz hareketlendirilir ve biz de buna bağlı olarak turizm anlamında burada arzu ettiğimiz noktaya geliriz.”“Bu sorunları hep birlikte atatacağız” diyen Başbakan Sucuoğlu, “Hep sunu söyledim; belki iki devletiz ama tek milletiz. Dolayısıyla, kaderimiz ortaktır. Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan Kıbrıs Türkleri ile Anadolu’da yaşayan Anadolu Türklerinin kaderi ve geleceği birdir. İnşallah birlikte, Anadolu’nun, Türkiye Cumhuriyeti’nin turizmdeki yükselişiyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de turizm anlamında arzu edilen seviyeye getiririz. Çok büyük ihtiyacımız var” diye konuştu.“BURASI, TÜRKİYE’NİN SERHAT İLİ, TÜRKİYE’NİN ANTALYA’NIN, ALANYA’NIN SAVUNMASI BU YEŞİL HAT’TAN BAŞLAR”Sucuoğlu konuşmasına şöyle devam etti:“Bildiğiniz gibi burası aynı zamanda bir sınır. Güney’imizde Kıbrıs Rum kesimi var, dolayısıyla bir rekabet de var ve bizim bu rekabeti de kaybetmememiz gerekiyor. O mücadeleyi de vermemiz gerekiyor çünkü mücadele sadece ekonomik değil, aynı zamanda siyasidir. Dolayısıyla biz, bir taraftan ekonomik olarak belli bir noktadayken, aynı zamanda bu bizim siyasi anlamda öngörümüzü kolaylaştırır. Ekonomik anlamda sıkıntı ve daralma başladıkça başka sıkıntılar da kendini gösterir. Burası, Türkiye’nin Serhat ili, Türkiye’nin Antalya’nın, Alanya’nın savunması bu Yeşil Hat’tan başlar. Öyle bir döneme geldik.”Kıbrıs’ın bölgedeki stratejik önemine işaret eden Başbakan Sucuoğlu, “Bizim için Türkiye olmazsa-olmaz, Türkiye için de Kuzey Kıbrıs olmazsa-olmaz. Kaderimiz ortak. Biz, yavru vatan, siz anavatan; bizim en büyük güvencemiz, aldığımız karşılıksız destek” ifadelerinde bulundu.SORULARKripto ve Forex yasal düzenlemelerine ilişkin bir soruyu yanıtında Başbakan Sucuoğlu, bu konuda çalışmaların devam ettiğini söyledi. Başbakan Sucuoğlu ayrıca, “Özellikle sanal bette (bahiste) yeni yasamızı hazırladık. Bugün bir iki gün buradayız, Meclis’teyiz ama bu hafta herhalde bir sunum yapılacak” diye ekledi.