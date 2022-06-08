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Sucuoğlu: Özkurt'un yanındayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

08 Haziran 2022 Çarşamba 09:19
Sucuoğlu: Özkurt'un yanındayız

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Müdürü Meryem Özkurt’a seçim yasağını çiğnediği gerekçesiyle 2 ay hapis cezası verilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Sucuoğlu, “BRTK Müdürü Değerli Meryem Çavuşoğlu Özkurt ile ilgili alınan karar karşısında duyduğum üzüntüyü paylaşmak istiyorum...” dedi.

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Sucuoğlu, açıklamasının devamında şunları söyledi:

“Sayın Meryem Çavuşoğlu Özkurt,  Kıbrıs Türk halkının sesi olma görevini ifa eden BRT'nin Müdürü olarak, kamu yayıncılığı hassasiyetini, dengeli yayın prensiplerini hep takdir ettim. Haber ve diğer unsurların doğru şekilde yayınlanması noktasında en yüksek gayreti sarfettiğine tanık oldum.

UBP olarak, konuya büyük hassasiyetimizin süreceğini, süreci yakından izlediğimizi, kendisinin yanında olduğumuzu bildirirken, bir an önce görevinin başına dönmesini temenni ediyorum...”

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