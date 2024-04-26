Mahkeme avukatların taleplerini dinledi

Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki İsias Otel duruşmasında, mahkeme avukatların taleplerini dinledi.

Avukat Mehmet Eren Turan, Adıyaman’ın dördünü derece deprem bölgesinden ikinci derece deprem bölgesi haline getirildiğini söyledi.

Ruhsatta olmayan bir şekilde taşıyıcı duvarlar kesildiğini ve kaçak kat yapıldığını dile getiren Turan, iddianamede yer aldığı şekilde binanın depremde yıkılabileceğinin öngörüldüğünü belirtti.

“Biraz daha sağlam yapılsaydı belki bir kişinin, bir çocuğunun kurtulma olasılığı bulunabilirdi” diyen Turan, binanın fen yönünden zayıflatıldığını kaydetti.

Turan, Gazi Üniversitesi’nden alınan raporun yeterli olmadığını söyledi.

Teknik bir üniversiteden alınacak yeni bir rapor taleplerini ileten Turan, raporun içindeki bazı tespitleri önemsediklerini, raporun çekiçleme yönündeki gerekçeleri açık ve net şekilde bertaraf ettiğini söyledi.

Turan, Halil Bağcı’nın yeniden tutuklanmasını talep etti.

Rapora itirazlarını uzman görüşlerine dayanarak sunduklarını belirten Turan, yeni rapor hazırlanırken kendi uzman görüşlerine neden katılıp neden katılmadığını ortaya koyan bir rapor olması gerektiğini vurguladı.

-Doğan

Pervin ve Sertaç İpekçioğlu’nun avukatı Hasret Güney Doğan da, Gazi Üniversitesi raporunda çelişkiler ortaya çıktığını ve teknik bir üniversiteden rapor alınmasını talep etti. Doğan da Halil Bağcı’nın yeniden tutukluluğunu talep etti.

Avukat Yiğit Gökçehan, raporun neden Gazi Üniversitesi’ne gittiğini sorarak, Gazi Üniversitesi’nden bilgi edinme raporu istediğini söyledi.

Gökçehan, etriye aralıklarının kötü olduğunun, binanın projeye uygun yapılmadığının tespit edildiğini söyleyerek, raporda aleyhlerinde olan bir şey bulunmadığını, aksine eksik bırakılanların olduğunu belirtti.

Asansörün çok önemli bir unsur olduğuna işaret eden Gökçehan, ilk projenin statik projesi için alınıp otele yapıldığı iddialarının olduğunu, otel için gereğinden fazla oda ve tuvalet yapıldığını, binaya fazladan yük bindirildiğini kaydetti.

İki rapor bulunduğunu ve bunların birbirleriyle bazen örtüşüp bazen örtüşmediğini, yeni bir üniversiteden rapor istediklerini söyleyen Gökçehan, bu üniversitenin teknik bir üniversite olmasını talep etti.

Otelden sağ çıkan Pervin İpekçioğlu’na bu konuda fotoğraflarla soru yönelten Gökçehan, Halil Bağcı’nın durumun yeniden değerlendirilmesini istedi.

Gökçehan, “Hukuken sorunu yok belki ama fiili olarak statik proje onundur, yeniden tutuklanması gerekir” dedi.

Avukat Emrah Genç, otel sahibinin “ölen ölsün” düşüncesiyle hareket ettiğini, sanıkların olası kasttan yargılanması gerektiğini söyleyerek, teknik bir üniversiteden yeniden bir rapor alınmasını talep etti.

Diğer avukatlar da Halil Bağcı’nın yeninden tutuklanmasını ve tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamın devam etmesini, teknik bir üniversiteden yeniden bir rapor alınmasını talep ettiler.

Duruşmaya saat 14.30’da tekrar başlamak üzere ara verildi.