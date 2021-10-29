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Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri

Ulusal Birlik Partisi’nin kritik kurultayına artık saatler kaldı..Ortaya çıkan skandal video sonrası adaylıktan çekilen Ersan Saner ve adaylardan Hasan Taçoy, açıklamaları ile Faiz Sucuoğlu’nu hedef alırken, Sucuoğlu da boş durmuyor.

29 Ekim 2021 Cuma 13:42
Sucuoğlu'ndan Taçoy'a eleştiri

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Genç Tv’de katıldığı Er Meydanı programında Hasan Taçoy’un kendisine yönelik söylemlerinin anımsatılması üzerine  Sucuoğlu 2013 yılını anımsattı:

“Bunlar değil mi 2013 yılında UBP’yi darmadağın eden, partiyi bölen, bunlar değil mi kendi hükümeti için gensoruya imza veren.. Bana kimse ahkam kesmesin. Taçoy tek UBP’li kişidir ki; 2013 yılında kendi hükümetini, kendi partisinin kurduğu hükümeti gen soru  ile düşürmüştür. Dolayısıyla herkes haddini bilecek. Konuşurken havadan, ezbere konuşmalarla.. Yada oyun içinde oyunlar… Biz bu şekilde kaybettik bir çok insanımızı. Dürüst olun, temiz olun, hakkaniyetli olun.. Gelin yarışalım. Ama yok, illa her taşın altından bir şey çıkaracaklar. Geçen defa yaşadık, Hüseyin Bey döneminde yaşadık, yine yaşıyoruz. Yine ayni isimler…”

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