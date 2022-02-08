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Sucuoğlu, Cemaliye Hocaoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Faiz Sucuoğlu Baf, Limasol ve Girne'nin tanınmış isimlerinden, sağlık camiasının “Sister Cemaliye”si olarak bilinen Cemaliye Hocaoğlu’nun yaşamını yitirmesinden dolayı bir mesaj yayınladı.

08 Şubat 2022 Salı 14:15
Sucuoğlu, Cemaliye Hocaoğlu’nun vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı

Başbakan Sucuoğlu, yazılı mesajında, ülkenin çok değerli başhemşirelerinden Cemaliye Hocaoğlu’nun vefatını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş olduğunu belirterek, Hocaoğlu’nun varoluş mücadelesinde büyük kahramanlıklar gösterdiğini, 1974 Mutlu Barış Harekatı öncesi ve sonrasında hemşirelik ve başhemşirelik görevleriyle simgeleştiğini ve halka özveriyle uzun yıllar hizmet ettiğini kaydetti. 
Sucuoğlu, Hocaoğlu’nun Sağlık Bakanlığı Müdürlüğü ve Ulusal Birlik Partisi Girne Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde de topluma değerli hizmetlerde bulunduğunu hatırlatarak, “Meslek yaşantısındaki başarılarıyla ve öncü bir kadın olarak sevilen ve sayılan kişiliğiyle her zaman takdirle anılacak, daima hatırlanacaktır” dedi.

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Sucuoğlu, “Merhumeye Allah’tan rahmet, başta evlatları Mevhibe ve Cem olmak üzere, tüm yakınlarına, halkımıza ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun” ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 08.02.2022 18:57
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