banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ataoğlu: Sıkıntılı süreci büyük oranda atlatıyoruz
Rus askerleri 83 yaşındaki kadına tecavüz etti!
Tatar: KKTC’nin imkanları belli
banner405

Sucuoğlu: “Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek yönetimi ile El-Sen arasında bugün bir anlaşma imzalanmıştır”

Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün El-Sen ile imzaladıüı metnin Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi ile El-Sen arasında bugün gün boyu devam eden müzakerelerin zeminini oluşturduğunu ve kendisinin tanıklığı ve onayıyla Kıb-Tek Yönetimi ile El-Sen arasında bir anlaşma imzalandığını açıkladı.

16 Nisan 2022 Cumartesi 22:45
Sucuoğlu: “Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek yönetimi ile El-Sen arasında bugün bir anlaşma imzalanmıştır”

“Hükümetimiz elektrik enerjisi konusunu yeni dönemde öncelikleri arasına almış ve elektrik konusunun tartışma konusu olmaktan çıkması için var gücüyle çalışacaktır” diyen Sucuoğlu, “Başbakan olarak ne şahsi geleceğimizi, ne de siyasi kaygılarımızı, halkın çıkarları ve yararına olacak icraatların önünde asla tutmayacağız ve halkımızın menfaatine olan her işe imzamızı atmak yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz “ ifadelerini kullandı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nın eylemi, ülkenin büyük bir kısmını uzun süre karanlıkta bırakma noktasına getirmiş, kamu yönetiminde, ciddi aksamalara yol açmış, stratejik kurumlarda, görevleri durma noktasına getirmiştir. Böyle bir ortamda iken, görüşmeler vesilesiyle dün akşam geç saatlerde, Kıb-Tek Yönetimi ile El-sen tarafından bir niyet metni hazırlanmıştır.

Durumun aciliyeti ve enerji üretiminin durma noktasına gelmesi tehlikesi ve hükümetin uzlaşı arzusunu ortaya koymak için söz konusu  metin tarafımdan imzalanmasıyla eylem dün gece askıya alınmıştır.

Metin, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Yönetimi ile El-Sen arasında bugün gün boyu devam eden müzakerelerin zeminini oluşturmuştur.

banner341
Mutlulukla ifade edebilirim ki, Başbakan olarak benim tanıklığım ve onayımla Kıb-Tek Yönetimi ile El-Sen arasında bugün bir anlaşma imzalanmıştır.

Niyet metni ile geçici olarak askıya alınan eylem bu anlaşma ile tamamen kaldırılmıştır.

Bundan sonraki süreçte KIB-TEK Yönetimi ile El-Sen, hükümetin desteği ile,  bu ülkenin en önemli kurumlarından biri olan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun yapısal ve mali sorunlarının çözümü konusunda birlikte çalışmak konusunda da prensipte mutabakata varılmıştır.

Hükümetimiz elektrik enerjisi konusunu yeni dönemde öncelikleri arasına almış ve elektrik konusunun tartışma konusu olmaktan çıkması için var gücüyle çalışacaktır.

Başbakan olarak ne şahsi geleceğimizi, ne de siyasi kaygılarımızı, halkın çıkarları ve yararına olacak icraatların önünde asla tutmayacağız ve halkımızın menfaatine olan her işe imzamızı atmak yönünde çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

banner360
Son Güncelleme: 17.04.2022 01:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Eczacılık Fakültesinden mezun adaylarına oryantasyon programı
GAÜ Eczacılık Fakültesinden mezun adaylarına oryantasyon programı
Covid-19 bir can daha aldı
Covid-19 bir can daha aldı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Ataoğlu: Sıkıntılı süreci büyük oranda atlatıyoruz
Ataoğlu: Sıkıntılı süreci büyük oranda atlatıyoruz
Tatar: KKTC’nin imkanları belli
Tatar: KKTC’nin imkanları belli
Üstel: “İçişleri Bakanı Olarak Ciddi Rahatsızlık Duyuyorum…”
Üstel: “İçişleri Bakanı Olarak Ciddi Rahatsızlık Duyuyorum…”
Başbakan: Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız
Başbakan: Kendimize güvenerek, çalışıp başaracağız
Koop-Sen Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmetali Güröz
Koop-Sen Genel Kurulu yapıldı: Başkan Mehmetali Güröz
Başbakan: Yerli üretim önemini bir kez daha ortaya koydu
Başbakan: Yerli üretim önemini bir kez daha ortaya koydu
Vergi Uzmanlarının Katılımıyla Toplantı Gerçekleştirildi
Vergi Uzmanlarının Katılımıyla Toplantı Gerçekleştirildi

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim