Sucuoğlu, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği heyeti ile bir araya geldi

SUCUOĞLU: “YATIRIMCILARIMIZA HER TÜRLÜ KATKIYI YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Anadolu Kıbrıs İşadamları ve Bürokratları Derneği Başkanı Selami Polat başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selami Polat, dernek olarak hükümetin de bakış açışı ile birlikte, yatırım alanında yatırımcılara burada köprü görevi yapmak adına çalıştıklarını anlattı. Polat, Sucuoğlu’na görevinde başarılar diledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da konuşmasında, ülkede son 15 ayda bazı sıkıntılar yaşandığını ve Türkiye ile arzu edilen diyaloğun yaşanamadığını, katkıların alınamadığını kaydetti.



Yapılan her yatırımın ekonominin gelişmesine katkı demek olduğunu dile getiren Sucuoğlu, “Doğru politikalar ve yasalar çerçevesinde yatırımcılarımıza her türlü katkıyı yapma kararlığındayız” şeklinde konuştu.

