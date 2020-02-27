STG derdine son

“Ah Kıbrıs’ta bir evim olsa” diyenlerden misiniz? O halde okumaya devam edin. Çünkü bu yazının sonunda sizleri son derece memnun edecek bir kampanyadan bahsedeceğiz!

Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmak için belli bir miktar parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Fiyatların yüksekliği bir yana, taksit imkanlarının kısıtlı oluşu da büyük bir problem. Üstelik taksit miktarı yükseldikçe artan faiz oranları da ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir dert.

Ev sahibi olmak için 50 – 60 bin STG paraya sahip olmak yeterli mi? Normal şartlarda bu fiyatlara bir ev almak mümkün değil. Fakat doğru yere bakıyorsanız durum belki değişebilir.

Düşük Faizli Kredi İmkanı

Hem vade farkı, hem yüksek faizler ile ev sahibi olmak akıl karı değil. Evet, bir ev sahibi olmak kişiler için büyük bir kolaylık sunuyor. Senelerce kira ödeyerek eline hiçbir şey geçmeyen herkesin aklında, kira öder gibi kredi ödeyip ev sahibi olmak var. Ama bu çoğu zaman mümkün değil. Çünkü hem istenen peşinatlar çok yüksek, hem de aylık kredi ödemeleri kira bedellerinin çok çok üstünde.

Bu sorunların tamamına bir çözüm sunmak üzere harekete geçen Nurel Construction, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel projelerinde ev sahibi olmayı mümkün hale getiriyor. Hem de inanması güç kampanyalar ile.

55 bin STG’den başlayan evler… 10 sene içinde ev sahibi olmak mümkün mü? Artık mümkün!

Nurel The Phoenix Towers

Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmak zor, Girne’de ev sahibi olmak daha da zor. Gerçi, artık o kadar da zor değil. Çünkü Nurel Construction insanların bu sorununu tamamen bitirecekmiş gibi görünüyor.

Girne’nin yeni gözbebeği The Phoenix Towers uzun zamandır Girne halkının dikkatini çekiyor. Kim bu projeden ev sahibi olmak istemez ki? İşte Nurel Construction tarafından gerçekleştirilen bu projede muazzam bir ev sahibi olma kampanyası var. 55 bin STG’den başlayan fiyatlarla 10 sene için %9.99 faizle ev sahibi olmak mümkün!

Nurel Construction’ın The Phoenix Towers için sunduğu bu kampanya, duyulmaya başladığı andan itibaren büyük bir ilgi çekiyor. Çünkü proje hem çok göz alıcı hem de oldukça merkezi bir konumda.

Siz de bu kampanyanın detaylarını merak ediyorsanız https://nurelconstruction.com/kibris-emlak-nurel-phoenix.html adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.