banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
111577
ALTIN
328.212
DOLAR
6.1737
STERLİN
7.9492
EURO
6.7742
Mustafa Akıncı
Mustafa Akıncı
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Lefkoşa Havaalanı kimin?
Bu da seçim bereketi!
Bu da seçim bereketi!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!
Sağlığın Statikosu Ektiğini Biçiyor!

STG derdine son

“Ah Kıbrıs’ta bir evim olsa” diyenlerden misiniz? O halde okumaya devam edin.

STG derdine son

“Ah Kıbrıs’ta bir evim olsa” diyenlerden misiniz? O halde okumaya devam edin.

27 Şubat 2020 Perşembe 15:12
STG derdine son
banner337

STG derdine son

“Ah Kıbrıs’ta bir evim olsa” diyenlerden misiniz? O halde okumaya devam edin. Çünkü bu yazının sonunda sizleri son derece memnun edecek bir kampanyadan bahsedeceğiz!

Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmak için belli bir miktar parayı gözden çıkarmak gerekiyor. Fiyatların yüksekliği bir yana, taksit imkanlarının kısıtlı oluşu da büyük bir problem. Üstelik taksit miktarı yükseldikçe artan faiz oranları da ev sahibi olmak isteyenler için büyük bir dert.

Ev sahibi olmak için 50 – 60 bin STG paraya sahip olmak yeterli mi? Normal şartlarda bu fiyatlara bir ev almak mümkün değil. Fakat doğru yere bakıyorsanız durum belki değişebilir.

Düşük Faizli Kredi İmkanı

Hem vade farkı, hem yüksek faizler ile ev sahibi olmak akıl karı değil. Evet, bir ev sahibi olmak kişiler için büyük bir kolaylık sunuyor. Senelerce kira ödeyerek eline hiçbir şey geçmeyen herkesin aklında, kira öder gibi kredi ödeyip ev sahibi olmak var. Ama bu çoğu zaman mümkün değil. Çünkü hem istenen peşinatlar çok yüksek, hem de aylık kredi ödemeleri kira bedellerinin çok çok üstünde.

banner317
Bu sorunların tamamına bir çözüm sunmak üzere harekete geçen Nurel Construction, Kuzey Kıbrıs’ın en güzel projelerinde ev sahibi olmayı mümkün hale getiriyor. Hem de inanması güç kampanyalar ile.

55 bin STG’den başlayan evler… 10 sene içinde ev sahibi olmak mümkün mü? Artık mümkün!

Nurel The Phoenix Towers

Kuzey Kıbrıs’ta ev sahibi olmak zor, Girne’de ev sahibi olmak daha da zor. Gerçi, artık o kadar da zor değil. Çünkü Nurel Construction insanların bu sorununu tamamen bitirecekmiş gibi görünüyor.

Girne’nin yeni gözbebeği The Phoenix Towers uzun zamandır Girne halkının dikkatini çekiyor. Kim bu projeden ev sahibi olmak istemez ki? İşte Nurel Construction tarafından gerçekleştirilen bu projede muazzam bir ev sahibi olma kampanyası var. 55 bin STG’den başlayan fiyatlarla 10 sene için %9.99 faizle ev sahibi olmak mümkün!

Nurel Construction’ın The Phoenix Towers için sunduğu bu kampanya, duyulmaya başladığı andan itibaren büyük bir ilgi çekiyor. Çünkü proje hem çok göz alıcı hem de oldukça merkezi bir konumda.

Siz de bu kampanyanın detaylarını merak ediyorsanız https://nurelconstruction.com/kibris-emlak-nurel-phoenix.html adresini ziyaret ederek detaylı bilgi alabilirsiniz.

banner335
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
Kamu Çalışanlarının Aylık (maaş-ücret) Ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi (değişiklik) Yasa Tasarısı Komitede Onaylandı
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lefke’deydi
Meclis Başkan Yardımcısı Töre, Lefke’deydi
DAÜ Diş Hekimliği Fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı
DAÜ Diş Hekimliği Fakülte binası ile Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Klinik Uygulama Merkezi törenle açıldı
Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
Atlas Rüstemoğlu’nun Yakınları Sağlık Bakanlığı Önünde Eylem Yaptı
Kayıp Şehitler Kadir Mehmet İle Ali Mehmet Kırma, Yarın Askeri Törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne Defnedilecek
Kayıp Şehitler Kadir Mehmet İle Ali Mehmet Kırma, Yarın Askeri Törenle Tekke Bahçesi Şehitliği’ne Defnedilecek
Açıköğretim Fakültesi  kayıt Yenileme Süresi Yarın Sona Erecek
Açıköğretim Fakültesi  kayıt Yenileme Süresi Yarın Sona Erecek
“günsel Sanat Müzesi” Açıldı
“günsel Sanat Müzesi” Açıldı
Tüketici Kredileriyle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
Tüketici Kredileriyle İlgili Yasal Düzenleme Çalışmaları Devam Ediyor
‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı
‘görünüm’ İsimli Kişisel Resim Sergisi Taçoy Tarafından Açıldı
Eski başhekim mahkemeye çıkarıldı
Eski başhekim mahkemeye çıkarıldı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim