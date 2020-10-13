Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında konuşarak, “Endüstri devrimiyle birlikte makineleşmeye ve kitle üretimine geçilmesiyle standardizasyonun gerekliliği ön plana çıkmış ve günümüzde de artan bir şekilde standardizasyonun önemi devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yeşiltaş, 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne göre temel ve evrensel tüketici hakları bulunduğuna dikkat çekerek, tüketicilerin bu hakları doğru şekilde kullanabilmesi için bu haklarla ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşturulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit etmemesi gerektiğinin altını çizen Yeşiltaş, uluslararası standartların tüketicinin hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerde yapacağı mal ve hizmet alımlarını güven içinde yapmasına katkı koyduğunu söyledi.

“Standart olmayan mal ve hizmetlerin karşılaştırılması zordur”

Yeşiltaş, ulusal veya uluslararası standartların tüketicilere satın alacağı mal ve hizmetleri doğru şekilde karşılaştırma ve kendisi açısından en uygun olanı seçme imkânı sunacağını aktararak, “Çünkü standart olmayan mal ve hizmetlerin karşılaştırılması zordur. Üreticiler standart mal ve hizmetler ürettikleri takdirde, kaliteyi takip etmeleri ve korumaları daha kolay olacaktır. Tüketiciler de kaliteli mal ve hizmetlere ulaşma imkânı bulabileceklerdir” şeklinde konuştu.

Uluslararası standartların hem üreticilere, hem tüketicilere, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Yeşiltaş, “Hem kendimizin hem de çocuklarımızın güzel ve sağlıklı bir Dünyada yaşamasını istiyorsak, uluslararası standartlar tüm ülkelerde kabul edilmeli ve standartların uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılmalı” dedi.