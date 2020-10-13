Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1177
ALTIN
487.490
DOLAR
7.8780
STERLİN
10.3082
EURO
9.2864
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
CTP, yine Akıncı’ya göz kırpıyor…
Gerçek seçim şimdi
Gerçek seçim şimdi
Evde ölmenin riski
Evde ölmenin riski
Özersay’ın sahnesi sona erdi
Özersay’ın sahnesi sona erdi
banner376

Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi

UKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü ile ilgili açıklamada bulundu.

13 Ekim 2020 Salı 11:15
Standardizasyonun tüketicinin korunması açısından önemi
banner337
banner351

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü kapsamında konuşarak, “Endüstri devrimiyle birlikte makineleşmeye ve kitle üretimine geçilmesiyle standardizasyonun gerekliliği ön plana çıkmış ve günümüzde de artan bir şekilde standardizasyonun önemi devam etmektedir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Yeşiltaş, 1985 tarihli Birleşmiş Milletler Evrensel Tüketici Hakları Bildirgesi’ne göre temel ve evrensel tüketici hakları bulunduğuna dikkat çekerek, tüketicilerin bu hakları doğru şekilde kullanabilmesi için bu haklarla ilgili ulusal ve uluslararası standartların oluşturulmasının önemli olduğunu kaydetti.

Üretilen mal ve hizmetlerin tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit etmemesi gerektiğinin altını çizen Yeşiltaş, uluslararası standartların tüketicinin hem kendi ülkesinde hem de diğer ülkelerde yapacağı mal ve hizmet alımlarını güven içinde yapmasına katkı koyduğunu söyledi.

“Standart olmayan mal ve hizmetlerin karşılaştırılması zordur”

Yeşiltaş, ulusal veya uluslararası standartların tüketicilere satın alacağı mal ve hizmetleri doğru şekilde karşılaştırma ve kendisi açısından en uygun olanı seçme imkânı sunacağını aktararak,  “Çünkü standart olmayan mal ve hizmetlerin karşılaştırılması zordur. Üreticiler standart mal ve hizmetler ürettikleri takdirde, kaliteyi takip etmeleri ve korumaları daha kolay olacaktır. Tüketiciler de kaliteli mal ve hizmetlere ulaşma imkânı bulabileceklerdir” şeklinde konuştu.  

Uluslararası standartların hem üreticilere, hem tüketicilere, hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacağını dile getiren Yeşiltaş, “Hem kendimizin hem de çocuklarımızın güzel ve sağlıklı bir Dünyada yaşamasını istiyorsak, uluslararası standartlar tüm ülkelerde kabul edilmeli ve standartların uygulanıp uygulanmadığının takibi yapılmalı” dedi.

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2020 11:49
Anahtar Kelimeler:
StandardizasyonTüketicinin KorunmasıProf. Dr. Mehmet YeşiltaşUKÜ İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Yarın 5 saatlik elektrik kesintisi olacak
Tatar CTP’de…
Tatar CTP’de…
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
Türk Birliği Dayanışma Derneği'nden öğrencilere 30 tablet
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor
HP seçim sonuçlarını değerlendiriyor
TKP-YG Akıncı’yı destekleyecek
TKP-YG Akıncı’yı destekleyecek
İşçilere yatırılan katkının işveren hesaplarına yatırılmasına tepki!
İşçilere yatırılan katkının işveren hesaplarına yatırılmasına tepki!
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
TDP bu akşam genişletilmiş MYK toplantısı yapıyor
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
10 Ayda 5 gönüllü hastalara umut oldu
YDP parti organları toplanacak
YDP parti organları toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak
DP MYK bu akşam toplanacak

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim