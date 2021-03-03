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St. Hilarion Kalesi’ndeki yangın kontrol altına alındı

Tarihi St.Hilarion Kalesi’nde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye, askerler ve Sivil Savunma ekiplerinin saatler süren çabalarının ardından kontrol altına alındı.

03 Mart 2021 Çarşamba 20:30
St. Hilarion Kalesi’ndeki yangın kontrol altına alındı
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ATAOĞLU: KAFETERYA DIŞINDA KALEDE BİR HASAR YOK

Tarihi St.Hilarion Kalesi’nde akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, itfaiye, askerler ve Sivil Savunma ekiplerinin saatler süren çabalarının ardından kontrol altına alındı.

İtfaiye Müdürü Ahmet Özmenek TAK’a yaptığı açıklamada alevlerin saat 20.00’ye doğru kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

ATAOĞLU: KAFETERYA DIŞINDA KALEDE BİR HASAR YOK

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Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, devletin tüm birimleriyle yangın bölgesinde olduğunu söyledi.

Ataoğlu, kaledeki kafeterya bölümünün, akşam saatlerinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangında tamamen yandığını belirtti.

Ataoğlu, bununla birlikte, alevlerin kafeterya dışındaki bölümlere sıçramasının önlendiğini ve tarihi kalede herhangi bir hasar bulunmadığını ifade etti.

Bakan Ataoğlu, yangın söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye, asker ve Sivil Savunma ekiplerine de teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 03.03.2021 21:45
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