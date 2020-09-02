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Sporcu sağlığı tehlikeye atılıyor

Spor Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Karting Kulübü hava sıcaklıklarından habersizmiş gibi davranarak, yaklaşık 48 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığında 1-4 Eylül tarihleri arasında serbest antreman zamanını serbest bırakarak yarışmacıların sağlığını riske attı.

02 Eylül 2020 Çarşamba 17:30
Sporcu sağlığı tehlikeye atılıyor
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Spor Dairesi ve Kuzey Kıbrıs Karting Kulübü hava sıcaklıklarından habersizmiş gibi davranarak, yaklaşık 48 dereceye kadar ulaşan hava sıcaklığında 1-4 Eylül tarihleri arasında serbest antreman zamanını serbest bırakarak yarışmacıların sağğını riske attı.

Çıkan yarış programında verilen saatlerde öğleden sonra olmasına rağmen sıcaklığın oldukça yüksek seviyede hissedilmesinden ve yarışmacıların giydikleri ekipmanlardan sıcaklığın hissedilmesi yaklaşık iki katına kadar çıkabilmektedir.

Olası yarış esnasında fenalaşıp kendinden geçen herhangi bir pilotun oluşturacağı kaza oldukça önem arz ettiğinden burada Sağlık Bakanlığı ve Spor Dairesi’nin bu organizasyonu ileri bir tarihe almaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Spor DairesiKuzey Kıbrıs Karting Kulübü
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