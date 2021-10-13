banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP erken seçim istiyor
Meclis'te yine nisap sorunu
Meclis yine toplanamadı!
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Ölümlü kaza!
Şaka gibi bile değilsiniz!
Şaka gibi bile değilsiniz!
banner376
Flaş Haber
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Kapat

Sözün bittiği an İngiltere'den Kıbrıs’a acı haberi geldi

13 Ekim 2021 Çarşamba 10:37
Sözün bittiği an İngiltere'den Kıbrıs’a acı haberi geldi

Sözün bittiği an İngiltere'den Kıbrıs’a acı haberi geldi

Ergün YAHAT

banner341
Kıbrıs Kuruova köyünde bulunan ve anne ve babası ile birlikte Londra'da yaşayan Eren Şimal (18) 4 yıldır tutulduğu hastalık ile mücadeleyi bu sabah kaybetti.

Ölümu başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken Halası Zaim Taner Almira'nın paylaşımı yürekleri dağlarken herkesi göz yaşlarına boğdu.

Sözün bittiği yer canımız Eren’imizi kaybettik 5 yıl küçük yaşta kanserle savaştı doktor geçen hafta üzgünün Eren ölüyorsun dedi o hayır Ben öyle hissetmiyorum dedi, abime baba seni bırakmayacam dedi !!! Defalarca ameliyat oldu bir kez ağlamadı yaşı küçük kalbi büyük Eren’im seni seviyoruz halacım mekanın cennet olsun.....

banner360
Son Güncelleme: 13.10.2021 10:43
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Yarın bazı bölgelere elektrik verilemeyecek
Arıklı, TAK'a konuştu
Arıklı, TAK'a konuştu
Öykü Yazarı ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız'ın yeni kitapları yayımlandı
Öykü Yazarı ve Fotoğrafçı Ceyhan Özyıldız'ın yeni kitapları yayımlandı
Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri verildi
Altın Zeytin Mizah Hizmet Ödülleri verildi
Saner Mesarya’nın bazı köylerini ziyaret etti
Saner Mesarya’nın bazı köylerini ziyaret etti
YDP MYK bugün toplanıyor
YDP MYK bugün toplanıyor
Meclis'te yine nisap sorunu
Meclis'te yine nisap sorunu
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Lefkoşa'da ölümlü kaza
Hava durumu
Hava durumu
Şaka gibi bile değilsiniz!
Şaka gibi bile değilsiniz!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim