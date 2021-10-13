Sözün bittiği an İngiltere'den Kıbrıs’a acı haberi geldi

Ergün YAHAT

Kıbrıs Kuruova köyünde bulunan ve anne ve babası ile birlikte Londra'da yaşayan Eren Şimal (18) 4 yıldır tutulduğu hastalık ile mücadeleyi bu sabah kaybetti.

Ölümu başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğarken Halası Zaim Taner Almira'nın paylaşımı yürekleri dağlarken herkesi göz yaşlarına boğdu.

Sözün bittiği yer canımız Eren’imizi kaybettik 5 yıl küçük yaşta kanserle savaştı doktor geçen hafta üzgünün Eren ölüyorsun dedi o hayır Ben öyle hissetmiyorum dedi, abime baba seni bırakmayacam dedi !!! Defalarca ameliyat oldu bir kez ağlamadı yaşı küçük kalbi büyük Eren’im seni seviyoruz halacım mekanın cennet olsun.....