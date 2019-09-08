Soylu'dan 'İstanbul ve Ankara'ya kayyum' sorusuna yanıt

TC İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te Hakan Çelik'in programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Süleyman Soylu hafta içi gazetecilerin "Ekrem İmamoğlu'nu görevden alıp yerine kayyum atayacağınız söyleniyor” sorusuna “Pazar sabahı açıklayacağım" demişti.

Belediyelere atanan kayyımlar

Bu işin doğrusu geçici görevlendirilen belediye başkanları. Kayyım başkan değil burada geçici olarak vekil atanması söz konusu. Yasalarda bu kanun net bir şekilde belirtilmiştir. Teröre bulaşan belediye başkanlarına yapılan işlemlerin hepsi anayasaya uygun. Önceki davalarda 237 yıl 237 ay hapis cezası verildi. Bir kişinin seçilmiş olması istediğini yapabilme özgürlüğünü getirmez. Bir belediye başkanı teröre bulaştığında, yolsuzluk yaptığında seçildikleri için işlem yapmayalım mı? Görevden alınan başkanlarla ilgili mahkemeler sürüyor, cezalar artabilir.

Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanı; terörist cenazesine gideceksin, teröristin ismini caddene vereceksin. Teröristlere ilaç sağlayacaksın, onları tedavi edeceksin. Personel kimlik kartlarından ay yıldızlı bayrağı gelir gelmez çıkartacaksın. CHP'li kardeşlerime sesleniyorum; bunu hazmedebiliyor musunuz. Ben hazmedemiyorum. Bunlar olduğunda gereken yapılır. Görevden alınan Diyarbakır belediye başkanının 8 tane soruşturması var. Şüpheler kuvvetli olmasa bu adımlar atılmazdı.

Kayyımlar atandıktan sonra bu bölgelerde yapılan çalışmaları görüyoruz. Tunceli'de tekstilde çalışacak adam bulunamıyor. Ağrı'da binlerce kadın için iş istihdamı sağlandı. Biz çocuklarımızı korumak zorundayız.

İSTANBUL'A KAYYUM İDDİASI

İstanbul Haziran ayında bir karar verdi. Bu karar İstanbul'da bir belediye başkanını seçilme kararıdır. Hem demokratik, hem de hukuki bir karardır. Burada bunun seçilmesinin, İstanbul seçmenin oy vermesinin bir tek sebebi var; Elde ettiğim bütçeyle mahalli idarenin hizmetlerini burada gör.

Çöpümü topla, suyumu akıt. Problem geldiğinde çözmeye çalış. Belediye bunun için seçilir. Ülke yönetmek için seçilmez. Büyük büyük laflar söylemek için seçilmez.

Kendim yetiştiremiyorum. Çok çalıştığımı mesai arkadaşlarım bilirlr. Belediyeler önemli işlerdir. Burada gayret göstermek... Büyük Türkiye politikalarıyla hedefleriniz olabilir demokrasinin imkanları.

Allah'ınızı severseniz, biraz önce anlattım, biz bu belediyelerin Diyarbakır, Mardin ve Van bunların alınmasının terörle irtibatlarından dolayı olduğunu ve ne için olduğunu ifade ettim. Buradan kalkıp İstanbul seçmeninin meşruiyetini meşruiyetsizliğe vesile etmek.

Ben sizle aynı çizgideyim. Hangi çizgidesini? Ben de İstanbul seçmeniyim. "16 milyonun selamını getirdim" ben selam falan göndermedim.

Bu konular bir belediye başkanının yapmak istediğinin çok çok üstündedir. Bunu İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Malatya seçmeni değerlendirir.

Biz orada teröre karşı bir mücadele ortaya koyuyoruz. Teröre karşı mücadeleyi destekleyen bir kişiyi İçişleri Bakanı olarak uyarıyorum. Bu yaptığın yanlıştır. Milyonlarca insan terörden etkileniyor. Bu işin bu boyutunun nasıl yönetileceğini ortaya koyma hakkı da bizim olsun.

Orada Hacire Ana vardı, şimdi anneler var. Bir tek Diyarbakır Barosu denilen bir Baro var. Bunların dibindeler. Annesinin kucağından çocuğunu almış dağa götürmüş. İstanbul seçmenine söylüyorum: Evladınız yarın okula başlayacak. Birazcık empati kuralım. Yarım saat oğlunuz kızınız geç gelirse ne yaparsınız deli divane olursunuz .Bu anneler orada bir feryadı dile getiriyorlar. Buna devlet baksın demek aymazlıktır, pervasızlıktır. Biz sadece bu yıl bine yakın terörist ailesi ile görüşüyoruz. Biz bu projeyi 2 yıldır sürdürüyoruz. Geçen yıl 165 teröristi ailelerinin ikna etmesi suretiyle adalete teslim ettik. Bu yıl daha bitmedi 165 rakamına ulaştık. Doğu ve Güneydoğu da hastaler, havalimanları, gençlik merkezleri, kadın merkezleri var. Batı ile doğu ile arasında hiçbir fark söz konusu değildir. Huzuru bu hale getirmişiz. 'Sana kuvvet veriyoruz, sana yanlış yapılmıştır" diyor. Yanlış yapan kim? Biz.

"KAYYUM DURUMU SÖZ KONUSU DEĞİL"

İstanbul ve Ankara için kayyum durumu söz konusu değil. Böyle birşeyin söz konusu olabilmesi için terörle alakası olması lazım. Terörle iltisakınız söz konusu ise devlet boş durmaz gereğini ortaya koyar. Diyarbakır, Mardin ve Van'ı kurtarabilmek için yaygarayı kopartıyorlar. "Seçilmişlere yapılmıştır. Böyle bir yanlış yapılmaması lazımdır" diyerek sulandırıyorlar.

PEJMÜRDE

Bütün bunlar için (Pejmürde ifadesi) Kendi işinizin dışında - orada terörden alınmış belediyelere destek olabilmek- bir takım meselelere girerseniz sorumluluklarımızı yerine getiririz. Bir taraftan içişleri bakanıyım bir taraftan sorumlulukları taşıyan bireyim.