banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Amcaoğlu: "Giderleri kısıp, gelirleri artırarak söz verdiğimiz projeleri gerçekleştireceğiz”
En önemli sorunlardan biri kanalizasyon
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Memur-Sen Başkanı Manga’dan hükümete çağrı
Lefkoşa- Güzelyurt anayolunda trafik kazası
Aracıyla takla atan sürücü hastaneye...
Sol kapışır UBP kazanır…
Sol kapışır UBP kazanır…
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
Toplu taşıma ücretlerine zam geldi!
banner404

Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!

05 Ocak 2023 Perşembe 15:18
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!

Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat!

Son günlerde; facebook sosyal paylaşım sitesinde bulunan bazı gruplar aracılığıyla, gerçekte başka şahıslar tarafından internet üzerinden satışa çıkarılan mobilya, ev eşyaları vb ürünlerin, bazı kötü niyetli şahıslar tarafından sahtekarlık ve dolandırmak kastı ile kendilerininmiş gibi gösterip satışa sundukları ve vatandaşlarımızdan sahtekarlıkla para temin etikleri yönünde şikayetler alınmaktadır.

Son olarak, “Woden Moreart” isimli sosyal medya kullanıcısının gerçekte kendisine ait olmayan mobilya ve ev eşyalarını, sosyal medyadaki bir grup üzerinden kendisininmiş gibi gösterip dolandırmak kastı ile satışa sunduğu ve vermiş olduğu banka hesabına para gönderilmesini sağlayarak bir vatandaşımızdan 30.000 TL parayı sahtekarlıkla temin ettiği tespit edilmiştir.

Benzer mağduriyetlerin yaşanmaması adına vatandaşlarımızın, sosyal medya vb platformlar üzerinden satışa sunulan bu tip ürünlerin varlığını fiziki olarak görmeden verilecek hesaplara para göndermemeleri önemle rica olunur.

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2023 15:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Casinocular birliğinden açıklama!
Casinocular birliğinden açıklama!
KTAMS, 31 Aralık 2022 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 622 TL olarak açıkladı
KTAMS, 31 Aralık 2022 itibari ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırını 11 bin 622 TL olarak açıkladı
Ercan Havalimanı beş günde 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi
Ercan Havalimanı beş günde 345 uçak ve 43 bin 241 yolcuya hizmet verdi
İskele belediyesi, ilk meclis toplantısını yaptı
İskele belediyesi, ilk meclis toplantısını yaptı
Kanunsuz avlanma!
Kanunsuz avlanma!
Gazimağusa’da hırsızlık
Gazimağusa’da hırsızlık
Uyuşturucu soruşturmasında bir tutuklu daha
Uyuşturucu soruşturmasında bir tutuklu daha
Kalbine yenildi
Kalbine yenildi
Acı haber
Acı haber
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti
Aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim