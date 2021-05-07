SOS Çocukköyü’nde iki çocuğun özel eğitim ihtiyaçları protokolle karşılanıyor

SOS Çocukköyü Derneği ve Remax Golden Estate Agency Ltd arasında imzalanan protokolle, iki çocuğun özel eğitim ihtiyaçları karşılanıyor.

SOS Çocukköyü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, SOS Çocukköyü Derneği ile Remax Golden Estate arasında bir yıl sürecek ortak anlayış protokolü imzalandı.

Açıklamada, Remax çalışanlarından oluşan ekibin bu örnek sosyal sorumluluk hareketiyle, Kuzey Kıbrıs’ta aile bakımını kaybeden ve SOS Çocukköyü’nde bakım gören çocukların özel eğitim gereksinimlerine yönelik destek verecek.

Kurumlar arasında ortak anlayış metninin imzalanması için Remax’ı SOS yetkilileriyle birlikte ziyaret eden SOS Çocukköyü Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Akter, çocuklar adına duydukları sevinci ifade etti.

Akter şunları söyledi:

“Toplumumuzdaki bu tür duyarlılıklar bizi motive ediyor. Ancak bundan çok daha önemlisi çocuklarımızın geleceğine nitelikli katkı yapıyor. Benzeri sosyal sorumluluk prensiplerinin toplumumuzda kişiler ve kurumlar arasında artacağına inanıyoruz."

Remax Golden Estate Direktörü Benan Kürşat ise, çalışma arkadaşları ile birlikte bu tür sorumluluk almaktan ve SOS Çocukköyü ailesinin bir parçası olmaktan onur duyduklarını belirtti.

