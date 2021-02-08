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Sokağa çıkma yasağı 4. gününde…

Yasaklar 15 Şubat'a kadar sürecek..

08 Şubat 2021 Pazartesi 10:30
Sokağa çıkma yasağı 4. gününde…
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Yasak kapsamında elzem faaliyetler dışındaki tüm çalışmalar durduruldu. Dün ise eczane ve fırınlar dışındaki tüm sektörler kapalıydı.  

Kapanma döneminde ilçeler arası giriş çıkışlar da durduruldu. İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam ediyor.

Kararlara göre, benzin istasyonu, manav, kasap/balıkçı, market gibi temel ihtiyaçların karşılanması çerçevesinde hizmet veren işletmeler 09.00-17.00 saatleri arasında açık kalabilecek. Marketlerde cafe, restoran, çocuk oyun alanları kapalı olacak. Fırınlar üretime ve satışa açık olacak. Profesyonel balıkçılar çalışmalarına devam edebilecek.

Cenaze törenleri sadece birinci derece yakınlarının katılımıyla yapılacak.

Kararlara göre, 15 Şubat’a kadar açık olan yerler ve devam edecek hizmetler şunlar:

“Marketler, eczaneler, ecza depoları, medikal malzeme satıcıları, maske ve dezenfektan üreticileri, fırınlar, kasaplar, petrol istasyonları, un fabrikaları, su fabrikaları, meşrubat üreticileri, süt ve süt ürünlerini işleyen kuruluşlar, tüp gaz dolum ve dağıtım kuruluşları, özel güvenlik hizmetleri, internet servis sağlayıcılar, ithalatın ve ihracatın devamını sağlayan hizmetleri verecek kuruluşlar, tedarikçiler, tarımsal ve hayvansal faaliyetler yürüten kuruluşlar, veterinerler, yem satıcıları, çiftçiler, seracılar, sebze toptancıları, hayvancılar, özel klinikler, özel laboratuvarlar, özel hastaneler, özel medya kuruluşları, özel üniversitelerin yurt hizmetleri, GSM ve iletişim hizmeti veren kuruluşlar ve internet servis operatörleri, narenciye kesim ve paketleme ekipleri”

EZCANELER 08.00-15.30 SAATLERİ ARASINDA DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞACAK

Eczacılar Birliği’nin önerileri doğrultusunda nüfusun kalabalık olduğu Lefkoşa, Girne ve Gazimağusa ilçe merkezlerinde bulunan toplam eczaneler iki gruba ayrılarak 08.00-15.30 saatleri arasında dönüşümlü olarak çalışacak.

Üç ilçe merkezi dışında kalan bölgelerde faaliyet gösteren eczaneler normal çalışmalarına devam edecek. Ayrıca tüm ilçelerde saat 15.30’dan sonra hizmet verecek nöbetçi eczane sayısı Eczacılar Birliği tarafından düzenlenecek. Ecza depoları ise saat 11.00-15.00 arasında hizmet verebilecek.

HİZMETE DEVAM EDECEK KURUMLAR

Kapanma döneminde Sağlık Bakanlığı ve sağlık personeli, Maliye Bakanlığı ve çalışması elzem görülen personeli, polis, İtfaiye, belediye, Sivil Savunma, ilçe emniyet kurulları, gümrük, Merkezi Cezaevi, BRTK, TAK, TÜK, KIB-TEK, Süt Kurumu, kamu üniversitelerinin elzem bölümleri, bakanlık, bakanlıklara bağlı daire ve kurumlarda acil hizmetler için görevlendirilecek personel çalışacak.

Hava ve deniz limanlarında tüm hizmetlerin aksamaması amacıyla minimum personelle çalışılacak.

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞANLARI İLÇE EMNİYET KURULLARINDAN İZİN ALACAK

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Açık olan özel sektörlerde çalışacak personel işveren tarafından belirlenecek. İşveren tarafından belirlenen çalışan listeleri İlçe Emniyet Kurulları tarafından onaylanacak.

Çalışanlar, işverenlerinin kendilerine vereceği, ilçe emniyet kurullarından onaylı görev belgelerini yanlarında kimlikleri ile birlikte taşımak zorunda.

İLÇELER ARASI GİRİŞ ÇIKIŞ YASAK

15 Şubat’a kadar devam edecek kapanma döneminde ilçeler arası giriş çıkışlar da durduruldu.

İlçeler arası görev yapan polis mensupları, sağlık çalışanları, ita amirleri tarafından görevlendirilmiş kamu görevlileri, sarı basın kartı sahibi ve/veya basın çalışanları, itfaiye çalışanları ve sivil havacılık hizmetleri görevlerine devam edecek.

İlçe emniyet kurulları tarafından izinlendirilmiş özel sektör çalışanları da ilçeler arası görevlerine devam edebilecek.

EN YAKIN MARKETE GİDİLECEK

Kişiler, kapanma döneminde elzem ihtiyaçlarını ikametlerine en yakın işletmelerden karşılamak zorunda. Bu kurala uymayanlar sokağa çıkma yasağını ihlal etmiş sayılacaklar ve haklarında cezai işlem uygulanacak.

Elzem ihtiyaçlar için açık olan iş yerlerinde girişlerde ateş ölçümü yapılması, sosyal mesafe kuralına uyulması, bu iş yerlerine metrekare ölçüsünde sosyal mesafeyi koruyacak şekilde düzen alınması, hijyen ve dezenfekte koşullarının hem işyerinin içinde hem de giriş ve çıkışlarda uygulanması zorunlu.

OKULLAR 17 ŞUBAT’A KADAR ONLINE

Devlet ve özel okullarda, tüm okul öncesi, ilk ve orta eğitimde yüz yüze eğitimler 17 Şubat’a kadar online.

Dershane, etüt, özel dersler ve kurs faaliyetleri de aynı şekilde sürdürülecek. Özel eğitim merkezlerinde de hizmetler durduruldu.

Açık kalacak sektörlerde hizmetlerin aksamaması için isteğe bağlı olarak kreşler açık olabilecek.

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Son Güncelleme: 08.02.2021 12:05
Anahtar Kelimeler:
Kktc Sokağa çıkma Yasağı
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