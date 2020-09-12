Sivil Savunma Teşkilatı dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarına özel kıyafetli ekiplerle yapılıyor.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Covid-19 virüsüne karşı tedbir amaçlı olarak dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde devam eden dezenfekte çalışmalarına özel kıyafetli ekiplerle yapılıyor.