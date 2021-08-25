Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı, Resmi Gazete’de yayımlandı

Meclis Başkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi İçtüzüğünün 85’inci maddesi gereğince Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere halkın bilgisine sunulan Sivil Havacılık Güvenlik Yasası Tasarısı ile Ercan Havalimanı’nın yeniden yapılandırılması çalışmaları kapsamında, havalimanının uluslararası uçuşlara açılabilmesi için Sivil Havacılık Dairesi Müdürlüğü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) ve Avrupa Sivil Havacılık Konferansı (ECAC) Kuralları çerçevesinde halkın, yolcuların, mürettebatın, personelin ve havalimanı tesislerinin güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.
25 Ağustos 2021 Çarşamba 10:30
Son Güncelleme: 25.08.2021 11:38