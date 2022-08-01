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'Silahlı soygun' olayı zanlısı yeniden mahkemede!

Girne’de meydana gelen ‘Silahlı soygun’ olayı ile ilgili tutuklanan Yusuf Zeybek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

01 Ağustos 2022 Pazartesi 23:40
'Silahlı soygun' olayı zanlısı yeniden mahkemede!

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de meydana gelen ‘Silahlı soygun’ olayı ile ilgili tutuklanan Yusuf Zeybek bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis Müfettişi Hasan Gökyay, zanlının 26 Temmuz 2022 tarihinde Girne’de silahlı soygun gerçekleştirilen Mehmet Karaöz’ün ülkeden kaçmasına yardım ettiğini söyledi. Polis, Karaöz’ün önce Gazimağusa’da Yusuf Zeybek’in yanına gittiğini, ülkeden kaçmak için yardım istediğini, Zeybek ile zanlının birlikte Girne’ye geldiklerini ve İbrahim Özdemir ve Şehmuz Barut ile buluştuklarını açıkladı. Polis, 3 zanlının Karaöz’ün yasa dışı yollardan ülkeden kaçmasına yardım ettiklerini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, diğer zanlıların tutukluluk hallerinin devam ettiğini,

alınacak ifadeler ve soruşturulacak şahıslar olduğunu belirterek, zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.

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