Sigorta Şirketler Birliği’nden Sigorta Haftası mesajı

Çukurovalı, Türkiye Sigortalar Birliği’nin, ülke fertlerinin sigortaya dikkatini çekmek, sigortanın önemini anlatmak ve bireylerin sigorta bilincini artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasını “Sigorta Haftası” olarak kutladığını kaydetti.

Sigorta sektörünün gelişmesinin büyük oranda toplumun sigorta bilincinin ve kültürünün yükselmesine bağlı olduğuna vurgu yapan Çukurovalı, ülkelerin sigorta bilincinin ve kültürünün yükselmesinin bu ülkelerin gelişmişlik göstergesi olarak da genel kabul gören bir gösterge olduğunu kaydetti.



“SİGORTA BİLİNCİNİ ÜST SEVİYELERE ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

Risklerin her gün arttığı dünyada sigortanın zorunlu bir ihtiyaç haline geldiğini belirten Raif Çukurovalı, şunları kaydetti:



Bu duygu ve düşünceler ile başta Türkiye Sigortalar Birliği başkanının ve Yönetim Kurulu Üyelerinin ve onların şahsında tüm sektör çalışanlarının Sigorta Haftasını kutlar başarılarının devamını dilerim.”



