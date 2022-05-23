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Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek

23 Mayıs 2022 Pazartesi 16:28
Sıcaklık 37 dereceye kadar yükselecek

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının iç kesimlerde 37 dereceye kadar yükseleceğini duyurdu. Yağışlı ve serin geçen dünün ardından önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı yükselecek. Meteoroloji Dairesi'nin haftalık hava tahmin raporuna göre, bölge periyodun ilk günlerinde ılık, diğer günlerde ise sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

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Hava sıcaklığının periyodun ilk günleri iç kesimlerde 30 - 33 ºC, diğer günlerde ise 34 - 37 ºC; sahillerde ise periyot süresince 26- 29 ºC dolaylarında seyredecek.

Havanın yarın açık, öğle saatleri parçalı ve az bulutlu; çarşamba açık ve az bulutlu; perşembe açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; cuma açık ve az bulutlu; cumartesi ve pazar açık, öğle saatleri parçalı ve az bulutlu ve pazartesi ise açık ve az bulutlu olması bekleniyor.

Rüzgar, periyodun ilk günleri güney ve batı, diğer günler ise kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esecek.

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