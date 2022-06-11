banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Alsancak'ta Trafik Kazası… 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Alsancak'ta Trafik Kazası…
TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU YANGIN ÇIKTI
TEDBİRSİZLİĞİ SONUCU YANGIN ÇIKTI
GAZİVEREN’DE HIRSIZLIK!
GAZİVEREN’DE HIRSIZLIK!
Ani Ölümler!
Ani Ölümler!
Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı Bisikletli Yaralandı
Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı...
banner405

Serhatköy-mevlevi Yolu Yarın Drag Yarışı Nedeniyle Bir Süre Trafiğe Kapatılacak

Serhatköy-mevlevi Yolu Yarın Drag Yarışı Nedeniyle Bir Süre Trafiğe Kapatılacak

11 Haziran 2022 Cumartesi 12:45
Serhatköy-mevlevi Yolu Yarın Drag Yarışı Nedeniyle Bir Süre Trafiğe Kapatılacak

 Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından yarın 14.00-19.30 saatleri arasında, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasında, çift şeritli yolda motosiklet drag yarışı düzenlenecek.

banner341
Belirtilen tarih ve saatlerde, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolu üzerinde bulunan Serhatköy alt geçidi ile Mevlevi çemberi arasındaki yol, çift yönlü olarak trafik akışına kapatılacak. Lefkoşa ve Güzelyurt istikametlerinden gelen araçların ulaşımı, Serhatköy güzergahından eski Lefkoşa–Güzelyurt ana yolu üzerinden sağlanacak.

Polis Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruda, bu güzergahı kullanacak sürücülerin kendi güvenlikleri açısından yavaş ve dikkatli seyretmeleri, ayrıca trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

banner360
Son Güncelleme: 11.06.2022 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanlığı’nda 1. Gençlik Toplantısı Yapıldı
Cumhurbaşkanlığı’nda 1. Gençlik Toplantısı Yapıldı
Gazeteciler Birliği Yarın Gece Meclis Önünde “özgürlük İçin 24 Saat” Eylemi Başlatıyor
Gazeteciler Birliği Yarın Gece Meclis Önünde “özgürlük İçin 24 Saat” Eylemi Başlatıyor
MOTOSİKLET DRAG YARIŞI DÜZENLENECEK
MOTOSİKLET DRAG YARIŞI DÜZENLENECEK
Alsancak'ta Trafik Kazası… 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Alsancak'ta Trafik Kazası… 16 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı Bisikletli Yaralandı
Hamitköy-taşkent Çevre Yolunda Aracın Çarptığı Bisikletli Yaralandı
Kolej Giriş Sınavlarının 2'nci Basamağı Bugün yapılıyor 
Kolej Giriş Sınavlarının 2'nci Basamağı Bugün yapılıyor 
Herdaimdostlar İklim Krizine Dikkat Çekmek İçin Yürüdü
Herdaimdostlar İklim Krizine Dikkat Çekmek İçin Yürüdü
Çakıllı Dere Yeniden Mesarya’yı Yeşertmeye Hazırlanıyor
Çakıllı Dere Yeniden Mesarya’yı Yeşertmeye Hazırlanıyor
Arıklı İle Karavezirler, Değirmenlik Bölgesindeki Altyapı Çalışmalarını Görüştü
Arıklı İle Karavezirler, Değirmenlik Bölgesindeki Altyapı Çalışmalarını Görüştü
Haspolat’ta Ölümlü Kaza… Hakkı Afşin Hayatını Kaybetti
Haspolat’ta Ölümlü Kaza… Hakkı Afşin Hayatını Kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim