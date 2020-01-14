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Serdaroğlu: “Asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeniden düzenlenme yapılmalı”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeniden vergi düzenlenmesi yapılmasını isteyerek, “Ücretliler üzerinde ciddi boyutta vergi yükü var” dedi.

Serdaroğlu: “Asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeniden düzenlenme yapılmalı”

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkan Vekili ve Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeniden vergi düzenlenmesi yapılmasını isteyerek, “Ücretliler üzerinde ciddi boyutta vergi yükü var” dedi.

14 Ocak 2020 Salı 13:55
Serdaroğlu: “Asgari ücretin vergi kapsamı dışında kalması için yeniden düzenlenme yapılmalı”

Asgari ücretin insanca yaşamayı mümkün kılacak, bilimsel yöntemlerle ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olması gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, “Asgari ücret bir pazarlık ücreti değildir” şeklinde konuştu.
Yazılı açıklamasında, asgari ücretli çalışanların daha fazla fedakarlığa zorlanmaması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, özelde de sendikalaşmanın önünün açılması gerektiğini vurguladı.
Serdaroğlu, insan onuruna yakışır yeni iş imkanları için çaba gösterilmesi, özel sektörün sağlayacağı iş imkanlarının Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) belirlediği nitelikte olması gerektiğini söyledi.
İşsizliğin ülkenin önemli sorunlarından biri olduğunu belirten Ahmet Serdaroğlu, “İşsizliğin azaltılmasında en etkili çözüm sadece ekonominin büyümesi değil, yeni yatırımların yapılması, yeni iş alanlarının açılmasıdır. Kalıcı büyüme ancak yeni yatırımlarla mümkündür” dedi.

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Ahmet Serdaroğlu, şu önerileri savunduklarını anımsattı:
“Asgari ücretin saptanmasında Anayasa’da yer alan ‘geçim şartları’ yaklaşımına uyulmalıdır. Asgari ücreti belirlerken, işçinin ve ailesinin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için bilimsel olarak belirlenmiş harcama kalıbı esas alınmalı ve hesaplamalar buna göre yapılmalıdır.
Asgari ücret, sosyal bir ücret olarak da kabul edilmeli ve bu özelliği temel alınarak belirlenmelidir.
Devlet çalışanlar arasında ayrım yapmamalı, kamuda geçerli en düşük aylık tutarını asgari ücret belirlenirken de dikkate almalıdır.”
 

Son Güncelleme: 14.01.2020 17:27
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Serdaroğlu Asgari ücret
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