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Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor

Sanatçı Serap Kanay’ın “The Tumultuous Experience of Pandemic Life” adlı yeni sergisi, yarın saat 19.00’da düzenlenecek kokteyl ile açılacak.

11 Ekim 2021 Pazartesi 17:15
Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor

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2018’den beridir Lefkoşa Surlariçi’nde sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan ARUCAD Art Space’de açılacak sergide, pandeminin ilk kapanma döneminde Serap Kanay’ın ürettiği 100’ün üstünde çizim ve metinden oluşan iki adet sanatçı kitapçığı ve bu kitaplardan seçilmiş eserlerden elde edilen dijital baskılar yer alacak.

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Son Güncelleme: 11.10.2021 17:22
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