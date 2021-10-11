Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor

2018’den beridir Lefkoşa Surlariçi’nde sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan ARUCAD Art Space’de açılacak sergide, pandeminin ilk kapanma döneminde Serap Kanay’ın ürettiği 100’ün üstünde çizim ve metinden oluşan iki adet sanatçı kitapçığı ve bu kitaplardan seçilmiş eserlerden elde edilen dijital baskılar yer alacak.