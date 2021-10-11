Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor
Sanatçı Serap Kanay’ın “The Tumultuous Experience of Pandemic Life” adlı yeni sergisi, yarın saat 19.00’da düzenlenecek kokteyl ile açılacak.
Serap Kanay’ın yeni sergisi Arucad Art Space’de açılıyor
Sanatçı Serap Kanay’ın “The Tumultuous Experience of Pandemic Life” adlı yeni sergisi, yarın saat 19.00’da düzenlenecek kokteyl ile açılacak.
11 Ekim 2021 Pazartesi 17:15
2018’den beridir Lefkoşa Surlariçi’nde sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapan ARUCAD Art Space’de açılacak sergide, pandeminin ilk kapanma döneminde Serap Kanay’ın ürettiği 100’ün üstünde çizim ve metinden oluşan iki adet sanatçı kitapçığı ve bu kitaplardan seçilmiş eserlerden elde edilen dijital baskılar yer alacak.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.