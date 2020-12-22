Senin: “İstifayı reddedenler topluma bunu açıklamakla mükelleftir”

SENİN: “İSTİFAYI REDDEDENLER TOPLUMA BUNU AÇIKLAMAKLA MÜKELLEFTİR”

Halkın Partisi Genel Başkanı Yenal Senin, siyasetçilerin her zaman “partilerin ve siyasetin itibar kaybetmesi”nden yakındığını belirterek, “Bunu söylemek ve fark etmek güzel ama bu itibarı geri kazanmak için siyasetçi üzerine düşen görevleri yapmak zorundadır” dedi.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Senin, telefon bağlantısıyla katıldığı programda, “UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün Halkın Partisi ve Kudret Özersay’a yönelik sözleri ve istifasının Meclis’te reddedilmesini” değerlendirdi.

“Bir vekil kendi istifasını sunuyorsa ve bir yıldan uzun bir süredir Meclis’te milletten aldığı yetkiyle, milletin vekili olarak bu görevi yerine getirmiyorsa bu istifanın onaylanması tutarlı ve doğru bir politika olurdu. Dün buna ret oyu verenler, oylama sırasında meclisten dışarı çıkanlar veya çekimser kalanlar bu ‘itibar kaybı’nı topluma açıklamakla mükelleftirler.” diyen Senin, UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün’ün açıklamalarını dinlediğini kaydetti.

Senin, siyaseten tartışmaların normal olduğunu ancak doğruluğu kaybetmemek ve halka karşı samimi olmak gerektiğini belirtti. Hüseyin Özgürgün’ün o dönem Kudret Özersay’la görüştüğünü Özersay’ın bizzat kendisinin televizyon programında anlattığını hatırlatan Senin, bugün o görüşmenin manipüle edildiğini söyledi.

“DEMOKRASİYE SAYGI GEREĞİ BİR SİYASİ PARTİYE BÖYLE CÜMLELER KURMAMALI”

HP Genel Başkanı Yenal Senin, Özgürgün’ün açıklamalarının kabul edilemez olduğu görüşünü ifade ederek şöyle devam etti:

“Bunu yutup sineye çekecek değiliz. Sadece Özersay’a değil, yani etrafındakilere, Halkın Partisi’ne bir ‘çete’ benzetmesi yapılmıştır. Bu söylem hiç yakışık almadı. Bunlar güzel söylemler değil. Bir dönem parti genel başkanlığı ve başbakanlık yapmış biri olarak demokrasiye saygı duyması gerektiğini hatırlatmak isterim. Kendisi halkın önüne ve yargı önüne çıkıp bazı şeyleri açıklamak zorundadır. Yaptığı iddia edilen olaylarla Halkın Partisi’nin nasıl bir bağı vardır, anlamış değilim.”

“HESAP VEREBİLİR SİYASETİN NE KADAR ÖNEMLİ OLDUĞU BİR KEZ DAHA ORTAYA ÇIKMIŞTIR”

Senin, Hüseyin Özgürgün’ün açıklamasında yer verdiği “Herkesin mal varlığına bakıldığında pek tabii bir şeyler bulunabilir” cümlesinin samimi bir itiraf olabileceğine ifade etti. Senin sözlerini şöyle sürdürdü:

“NEREDEN BULDUN YASASI’NI GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Biz olayı kişiselleştirmek veya kişiler üzerinden siyaset yapmak istemiyoruz. O dönem nasıl Meclis Divanı’nı tetikleyici görev aldıysak şimdi de Nerden Buldun Yasası’nı gündemde tutmaya devam edeceğiz. Bununla ilgili bir çalışmayı da Meclis’e sunacağız. Bunun ne kadar zaruri olduğu, temiz, şeffaf, hesap verebilir bir siyasetin ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır.”