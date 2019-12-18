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Şener Levent ve Ali Osman Tabak yine istinafa çıktı

İstinaf 26 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Şener Levent ve Ali Osman Tabak yine istinafa çıktı

İstinaf 26 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

18 Aralık 2019 Çarşamba 17:17
Şener Levent ve Ali Osman Tabak yine istinafa çıktı

Kamalı Haber

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Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün yine istinafa çıktı. Kamuoyunda karikatür olarak bilinen ve “Yabancı devlet büyüklerine hakaret ve KKTC ile Türkiye’nin arasını açmakla” ilgili yargılanan Levent ve Tabak, beraat etmişti. Başsavcılık, mahkûmiyet talebiyle istinafa başvurmuştu. İstinaf 26 Şubat 2020 tarihine ertelendi.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, dava konusu karikatüre müdahaleyi gerekli görmediğini, karikatürün TC Cumhurbaşkanına hakaret içermediğini ve TC ile KKTC arasındaki ilişkiyi bozduğuna dair mahkemede somut bir şahadet olmadığına karar vermişti. İnan, karikatürün, iğneleyici, alaylı olan görselin hiciv yoluyla ifade şekli olduğuna ve söz konusu karikatürün provaketif olsada iki ülke arasındaki dostluğa zarar vermesinin mümkün olmadığına karar verdiğini açıklamıştı. İnan, iddia makamının davayı ispat edemediğine vurgu yapıp, Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın beraat etmesine karar vermişti.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Karikatür DavasıŞener LeventAli Osman Tabak
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