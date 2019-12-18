Şener Levent ve Ali Osman Tabak yine istinafa çıktı

Kamalı Haber
Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, dava konusu karikatüre müdahaleyi gerekli görmediğini, karikatürün TC Cumhurbaşkanına hakaret içermediğini ve TC ile KKTC arasındaki ilişkiyi bozduğuna dair mahkemede somut bir şahadet olmadığına karar vermişti. İnan, karikatürün, iğneleyici, alaylı olan görselin hiciv yoluyla ifade şekli olduğuna ve söz konusu karikatürün provaketif olsada iki ülke arasındaki dostluğa zarar vermesinin mümkün olmadığına karar verdiğini açıklamıştı. İnan, iddia makamının davayı ispat edemediğine vurgu yapıp, Şener Levent ve Ali Osman Tabak’ın beraat etmesine karar vermişti.