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“Sendikamızın tepkisi çok sert olacak”

27 Ekim 2021 Çarşamba 16:45
“Sendikamızın tepkisi çok sert olacak”

“SENDİKAMIZIN TEPKİSİ ÇOK SERT OLACAK”
Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Güven Bengihan, akaryakıta yapılan zammın geri alınmaması ve Bakanlar Kurulunun tüp gaza zam kararını onaylaması halinde sendikanın sert tepki göstereceği uyarısında bulundu. 
Yazılı açıklama yapan Bengihan, Türk Lirasının hızla değer kaybetmesinden dolayı halkın alım gücünün günden güne eridiğini belirterek, “UBP-DP-YDP Hükümetinin ortaya koyduğu halk düşmanlığını şiddetle kınıyoruz.” ifadelerini kullandı. 

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Özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin karnını dahi doyuramayacak durumda olduğunu savunan Bengihan, “Akaryakıta ve tüp gaza zam yapmak ne akla ne de vicdana sığar. İnsanlarımız açlıkla boğuşurken her gün alınan yeni zam kararları halkı patlama noktasına getirmiştir. UBP-DP-YDP hükümetinin ülkemizi içine düşürdüğü durum her yönüyle tam bir fiyaskodur.”  dedi. 
Hükümetin, halkın sorunlarına çare üretmek gibi bir derdi olmadığını, sadece kendi koltuklarını korumakla meşgul olduğunu ileri süren Bengihan, ‘bu zihniyetten halkın ümidini kestiğini’ savundu. 
Halkın ‘günden güne yoksullaşması karşısında sessiz kalmayacaklarını’  söyleyen Bengihan, “Akaryakıta yapılan zammın geri alınmaması ve Bakanlar Kurulunun tüp gaza zam kararını onaylaması halinde sendikamızın tepkisinin çok sert olacağı konusunda UBP-DP-YDP Hükümetini uyarırız” ifadelerine yer verdi. 

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Son Güncelleme: 27.10.2021 17:53
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