Sendikacılar açıklama yaptı...Kötü yönetimden dolayı iflas eden bir KKTC var!

Sendika başkanları adına konuşan KTÖS Genel Sekreteri Şener Elcil, Başbakan’ın talebi üzerine toplantı yapıldığını söyledi.

Elcil konuşmasının devamında şu ifadeleri kullandı:

“Daha önce verdiğimiz içerisinde çözüm önerilerinin yer aldığı mektup üzerinde konuştuk. Komisyonun vakit kaybetme olduğunu söyledik.

Başbakan, Bakanlar Kurulunda önerilerimizi görüşeceğini ve bize cevap vereceğini söyledi.

Eylemlerimizden vazgeçmedik. 11:00'de bir araya geleceğiz. Bugünkü toplantıyı ve hükümetin atacağı adımları değerlendireceğiz.

Kötü yönetimden dolayı iflas eden bir KKTC var. Yarattıkları enkazı topluma yıkmaya çalışıyorlar.

Talimat alarak uygulamaya dur denilmek gerekiyor. Biz buna karşıyız”