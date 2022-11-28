banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden şahıs mahkemeye çıktı!
Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden...
Kara para aklama suçunda mahkeme kararı!
Kara para aklama suçunda mahkeme...
3 gün sağanak yağmur bekleniyor!
3 gün sağanak yağmur bekleniyor!
Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm Verdi!
Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm...
Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
banner405

Sayıştay Komitesi “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu onayladı

28 Kasım 2022 Pazartesi 17:43
Sayıştay Komitesi “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu onayladı

 Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi, “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu görüştü ve oybirliğiyle onaylayarak Genel Kurula sevk etti.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sayıştay Komitesi bugün CTP Milletvekili Komite Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

 

Sayıştay Komitesi, gündeminde bulunan “2017 Mali Yılı Kesin Hesap Yasa Tasarısı (Y.T.No: 61/2/2018) ile 2017 Mali Yılı Bütçesi Kesin Hesap Genel Uygunluk Bildirimine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu (S.R.No:22/2/2019)”nu görüştü ve oybirliği ile onaylayarak, Genel Kurula sevk etti.

 

CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığındaki Sayıştay Komitesi toplantısına Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve Komite Üyesi CTP Milletvekili Salahi Şahiner katıldı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti
Cumhuriyet Meclisi Başkanı Töre, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Serim’i kabul etti
Arıklı: “Seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak çalışmalar başlatacağız”
Arıklı: “Seçimlerin ardından halkı heyecanlandıracak çalışmalar başlatacağız”
Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi
Petrol ürünleri ticaretine ilişkin düzenleme Meclis Genel Kuruluna sevk edildi
Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden şahıs mahkemeye çıktı!
Eski nişanlısının fotoğraflarını ifşa eden şahıs mahkemeye çıktı!
Kara para aklama suçunda mahkeme kararı!
Kara para aklama suçunda mahkeme kararı!
3 gün sağanak yağmur bekleniyor!
3 gün sağanak yağmur bekleniyor!
Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm Verdi!
Rum Meteoroloji Dairesi Sarı Alarm Verdi!
Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
Acı kayıp! Kırtay yaşamını yitirdi
Nidai Güngördü, adaylık başvurusunu yaptı
Nidai Güngördü, adaylık başvurusunu yaptı
Harmancı, adaylık başvurusunu yaptı!
Harmancı, adaylık başvurusunu yaptı!

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim