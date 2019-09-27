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Savaşan: “Turizmde eşit istihdam sağlanmalı”

Savaşan: “Turizmde eşit istihdam sağlanmalı”

27 Eylül 2019 Cuma 15:52
Savaşan: “Turizmde eşit istihdam sağlanmalı”

Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Başkan Yardımcısı ve Kıbrıs Başkanı  Ahmet Savaşan, turizmin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeyi hızlandırdığını, hizmet sektörünün yan kollarında ve ülke genelinde istihdamı artırdığını, yabancı döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını belirtti.

Savaşan, turizm sektörünün ayrıca din, dil, ırk ayrımı olmaksızın insanlar arasında barış ve dostluk duygularını geliştirerek dünya barışına katkı sağladığına vurgu yaptı.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Dünya Turizm Günü’nde mesaj yayımladı.

“TURİZM VE İŞ: HERKES İÇİN DAHA İYİ BİR GELECEK”

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Dünya Turizm Günü’nün her yıl seçilen bir tema ile kutlandığını belirten Savaşan, bugüne kadar kullanılan temalara bakıldığında tarihin, kültürün ve doğa değerlerinin ön plana çıktığının altını çizdi. 
Dünya Turizm Günü’nün bu yılki temasının “Turizm ve İş: Herkes için daha iyi bir gelecek” olarak belirlendiğini kaydeden Savaşan, bu kapsamda turizmde eşit istihdamın sağlanması, sosyal birleşme, barış ve güvenlik konularının dünya ile birlikte KKTC’de de ele alınması ve bu konularda gerekli çalışmaların yapılarak ihtiyaç duyulan adımların atılmasının önemine işaret etti.  

“SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇALIŞMALARA YATIRIM ARTIRILMALI...” 

Dünya Turizm Örgütü’nün (WTO) bu yıl seçtiği temaya bağlı olarak üç aksiyon planını hayata geçireceğine dikkat çeken Savaşan, bunların, insanların yeteneklerine yapılan yatırımın artırılması, çalışma kurumlarına yatırımın artırılması ve sürdürülebilir çalışmalara yatırımın artırılması olduğunu belirtti. 

“WTO’NUN AKSİYON PLANI KUZEY KIBRIS’TA DA UYGULANMALI...”
Kuzey Kıbrıs’ta da bu aksiyonların uygulanması ve üzerinde ciddiyetle çalışılması gerektiğinin altını çizen Savaşan, Ersin Tatar başbakanlığında kurulan hükümetin turizmive yüksek öğrenimin devlet politikası olarak sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması için kararlı olduğunu görmekten hem kendilerinin hem de sektörün memnun olduğunu bildirdi. 

Savaşan son olarak bütün turizm sektörü temsilcilerinin Dünya Turizm Günü’nü kutladı. 

Son Güncelleme: 27.09.2019 19:11
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