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Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı

Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı

02 Haziran 2019 Pazar 10:55
Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı

Sarhoşlar kavga etti 1 yaralı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da umumi bir yer olan Mücahitler parkı içerisinde dün akşam meydana gelen kavgada bira bardağı ile Hamit Manga isimli şahsı yaralayan zanlı Eren Erenbilge tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Serkan Sakallı olayla ilgili bulguları aktardı. Sakallı huzurda bulunan zanlı Eren Erenbilge’nin 1 Haziran saat 22.10 raddelerinde Lefkoşa'da, Mücahitler Parkı içerisinde nefesinde 94 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu esnada aralarında çıkan tartışma neticesinde Lefkoşa'da sakin Hamit Manga'nın sol kol dirsek içerisine içmekte olduğu bira bardağı masa üzerindeki kırdıktan sonra saplayarak yaraladığını söyledi. Polis olayın ardından müşteki Hamit Manga Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil servisinde tedavisine müteakip taburcu edilmiştir. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında olayda kullanılan cam bardak olay mahallinde bulunup emare olarak alındığını belirten Sakallı zanlının ise Girne’de tespit edilerek tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın yeni olduğunu alınan ifadelerin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk etapda 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Hale Dağlı zanlının soruştuırma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AlkolKavgaLefkoşaYARALAMA
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