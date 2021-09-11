Saner, Girne bölgesi köylerinden destek istedi

SANER BÖLGE ZİYARETLERİ KAPSAMINDA ALSANCAK, LAPTA, KARŞIYAKA, KAYALAR, SADRAZAMKÖY, TEPEBAŞI, ÇAMLIBEL VE AKDENİZ’DE VATANDAŞLARLA BİR ARAYA GELDİ

SANER BÖLGE İNSANININ SORUN VE BEKLENTİLERİNİ DİNLEDİ; UBP KURULTAYI, HÜKÜMET ÇALIŞMALARI VE ÜLKE GÜNDEMİNE İLİŞKİN KONUŞTU

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, bölge ziyaretleri kapsamında Alsancak, Lapta, Karşıyaka, Kayalar, Sadrazamköy, Tepebaşı, Çamlıbel ve Akdeniz’de vatandaşlarla bir araya geldi.

Basın Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bölge insanının sorun ve beklentilerini dinleyen Saner, UBP Kurultayı, hükümet çalışmaları ve ülke gündemine ilişkin vatandaşlara konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında, partililerin tam desteğiyle Başbakanlık görevini üstlendiğini kaydeden Saner, pandemi ve ekonomik zorlulara rağmen, devletin devamlılığını ve halkın refahını sağlamak için canla başla çalıştıklarını vurguladı.

HALKA AŞILANIN ÇAĞRISI

Pandemiyle mücadeleyi sürdürürken, ellerindeki mevcut potansiyele rağmen, aşılamada istenilen noktada olmadıklarını ifade eden Saner, halka aşılanma çağrısında bulundu.

Kış mevsiminde, bulaş riskinin artabileceğini belirten Saner, ekonomik çarkların dönmesi, turizm ve eğitimin etkilenmemesi ve yeniden bir kapanma riski oluşmaması için, özellikle 19-39 yaş arasında aşılanmanın yaygınlaşması gerektiği uyarısında bulundu.

“KISA SÜRE İÇERİSİNDE ASGARİ ÜCRET BELİRLENECEK”

20 Temmuz itibarıyla özel sektöre 60 milyonluk hibe desteği verildiğini kaydeden Saner, kısa bir süre içinde asgari ücretin de belirleneceğini kaydetti.

Saner, Anavatan Türkiye desteğiyle, yeni yatırımlar ve altyapı projelerinin de hayata geçmekte olduğunu anlattı ve “8 yılda tamamlanmayan projeleri 8 ayda tamamladık” dedi.

Saner, Alsancak - Karşıyaka arasındaki çift şerit yolun yeniden projelendirildiğini, önümüzdeki günlerde blokesinin yapılacağını söyledi.

UBP KURULTAYI… “SAĞDUYU KAZANACAK”

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner, UBP Kurultayı’nın önemine vurgu yaparken, kurultayda sağduyunun kazanacağına inandıklarını kaydetti.

Bir önceki kurultayda son 3 günde çekilen 2 adayın, 30 Ekim’deki kurultayda yeniden aday olacağını söyleyen Saner, son 8 aylık süreçte hayata geçirdikleri icraatlardan ve parti tabanından aldıkları güçle kendisinin de aday olduğunu ifade etti.

Erken seçimde UBP’yi tek başına iktidara taşımayı hedeflediğini vurgulayan Saner, “Tek gailemiz, tek amacımız KKTC ve UBP’ye en iyi şekilde hizmet etmektir. Bunun için desteğinizi istiyoruz” dedi.

Saner, “Girne bölgesinde kardeşlerimizle, yol arkadaşlarımızla, partililerimizle, bir aradaydık. Gördüm ki, hedefimiz bir, davamız bir, yolumuz bir, gönüllerimiz bir. Ülkemizi daha güzel günlere birlikte taşıyacağız. Yeter ki birliğimizi koruyalım, istikrarlı bir şekilde inandığımız yolda yürümeye devam edelim” diye konuştu.