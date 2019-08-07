Saner: “Federasyon tek seçenek değildir”

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Ersan Saner TVGÜNEŞ’te katıldığı programda iç ve dış konulara ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Lider Nikos Anastasiadis arasında cuma günü yapılacak görüşmeyi değerlendiren Saner, şunları kaydetti:

“ Kıbrıs meselesinin başlamasının da çözülememesin de nedeni Rum komşularımızın yönetimi ve adanın zenginliklerini bizimle paylaşmak istememeleridir. Bir anlaşma için yapılan tüm çalışmalar Rum tarafının bu tutumu yüzünden başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Rum tarafının bu tutumunun değiştiğine ilişkin ortada en küçük bir belirti yoktur.

Kıbrıs konusunda konuşulmadık bir şey kalmadı. Bize göre artık Rumların uzlaşmaz tutumundan hareketle federasyondan başka çözüm modelleri de gündeme gelmelidir. Kıbrıs konusunda tek çözüm modeli federasyon değildir.

Ulusal Birlik Partisi olarak masaya oturulacaksa diğer seçeneklerin de masada olmasını kırmızıçizgimiz olarak ortaya koymuş bulunuyoruz.”

“TÜRKİYE’NİN GARANTÖRLÜĞÜNDEN VAZGEÇMEYİZ”

Saner, adada 1974’ten bu yana Türk askerinin varlığı sayesinde barışın olduğunu, sadece çözümün olmadığını belirterek, şöyle devam etti:

“Rumlar Türkiye’nin garantörlüğünden neden rahatsızdırlar? 1974 öncesine dönüşü engellediği için mi? KKTC’de yaşayan nüfusun yüzde 98’i Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmayan bir anlaşmaya imza attırmaz. Bunu bilmiyorlar mı? Kıbrıslı Türkler neden Türkiye’nin garantörlüğünü istiyor, onu da en iyi Rumlar bilir. Kıbrıs Türkü Türkiye’nin garantörlüğünü Rum mezaliminden ancak bu şekilde kurtulabileceğini bildiği için istiyor. Türkiye’nin garantörlüğünden vazgeçmemiz mümkün değildir. Esas barış bugün var. Güney komşularımız korkuyormuş. 45 yıldır korkmadınız da şimdi mi korkuyorsun? Etkin ve fiili garantörlük olmazsa olmaz.”

“MARAŞ TÜRK İDARESİNDE AÇILACAK”

Maraş’la ilgili bir soruyu da yanıtlayan Saner, envanter çalışmalarının devam ettiğini, sıkı bir çalışma yürütüldüğünü söyleyerek, “Bu çalışmalar bitince diğer çalışmalara geçilecek. Maraş’ın açılması ile ilgili olarak düşünülen Türk idaresi altında takas, tazminat, iade yoluyla konunun halledilmesidir” dedi.

“PROTOKOL İMZALANDI…OLUMLU HAVA ESMEYE BAŞLADI”

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner, hükümetin kurulmasından bu yana 2 aydan biraz fazla bir sürenin geçtiğine dikkati çekti ve bu süre içinde geçen yıl imzalanması gereken Türkiye ile İktisadı ve Mali İşbirliği Protokolü’nün halledildiğini, maaşların ödenmesi derdinin ortadan kalktığını, ülkeden olumlu bir havanın esmeye başladığını söyledi.

Saner, şunları söyledi:

“ Bir önceki hükümet döneminde, 2018 yılı Eylül ayına kadar Türkiye ile ekonomik protokol imzalanmalıydı. Yapamadılar. Ya da yapmak istemediler. Biz bu sorunu aştık. 2019 yılını kapsayan protokol için maddi akış sağlanmaya başladı ancak bizim de yapmamız gereken şeyler var. Esas protokol 2020-2022 şeklinde düzenlenecek. İnanıyorum ki bu protokol kasım ayında imzalanarak KKTC’nin ekonomisinin daha güçlü olması için gerekli adımlar atılacaktır.

2019 Mali ve ekonomik işbirliği protokolünde var olan maddeleri değerlendiren Saner, şu ifadeleri kullandı:

“MAĞUSA LİMANI VE TELEFON DAİRESİ’NİN ÖZELLEŞTİRİLMESİ BU PROTOKOLDE VAR”

“2012 yılında 2013-2015 protokolünün tam metni ortaya çıktığında, o protokolde ne varsa bu protokolde de o var. O protokolün eksiği vardır, fazlası yoktur. Bizim 2013-2015 protokolünde ortaya koyduğumuz şudur ki; Ulaştırma Bakanlığı’na devam etseydik hem Mağusa Limanı özelleşmiş olurdu, hem de Telefon Dairesi özelleşmiş olurdu. Şu an ikisi de özelleştirilmesi konusunda çalışma yapılması bu protokolde yazıyor. Niye bu protokolde anlatılırken hep eksikliklerin olduğunu söylemeye çalışıyoruz. Bunların hepsi 2013’ten beri duruyor. Hatta o dönemde Ulaştırma Bakanlığı için karayollarının, sivil havacılığın, limanların gelişmesi için ortaya koyduğumuz konular yok, demek ki daha çok çalışmamız gerekecek”

CUMHURBAŞKANLIĞI HAKKINDA

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine de değinen Saner, partisinin her an Cumhurbaşkanlığı seçimine girecek gibi hazır olduğunu söyledi.

Saner, “Bayram sonrası bu konuda çalışmaya başlayacağız. Genel Başkanımızla istişare ediyoruz. Onunda da görüşerek Genel Merkez olarak adımlar atacağız. UBP, dün olduğu gibi kazanmak için elinden geleni yapacaktır. Kimse merak etmesin, olumsuz yorumlarda bulunmasın. UBP sorumluluğunun bilincinde davranacaktır. Kimsenin sorumluluktan kaçma hakkı yoktur. Söz konusu olan devletin varlığı halkın menfaatlerdir. Bu olgu kişisel beklentilerden çok önde gelir.” dedi.

Saner, bir başka soru üzerine UBP’de bir tüzük kurultayına gidilmesi gerektiğini belirtti ve bunlar için de çalışma başlatıldığını açıkladı.

“RADYO- TV ADIMI ATILDI”

Göreve geldiği günden bu zamana yaptığı çalışmaları paylaşan Saner, ilk olarak atılan radyo- TV adımından bahsetti.Saner, kurumsal olarak radyo ve TV adımının atıldığını ifade ederek, arazi arayışında olduklarını, bina tasarımlarını hazırladıklarını ifade ederek, kurumsal bir yapıya geçmeyi hedeflediklerini belirtti.