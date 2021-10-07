Saner'den çarpıcı açıklamalar!

İlk olarak partisinin kurultayıyla ilgili açıklamalarda bulunan Saner, iyi bir ivme yakaladığını belirtti. UBP’nin basamaklarını tek tek çıktığını anlatan Saner, UBP’lilerin kendisini çok iyi tanıdığını söyledi, desteklerle genel başkan olduğunu kaydetti.

“UBP, SEÇİME HAZIR OLAN TEK PARTİDİR”

UBP’nin seçime hazır olan tek parti olduğunu iddia eden Saner, partisi içerisinde ayak oyunlarıyla bir yere varmaya çalışanlar olduğunu ifade etti. İnsanların kendisini vizyonuyla, projeleriyle ve dürüstlüğüyle bildiğini dile getiren Saner, boş yere söz veren biri olmadığını söyledi.

“BENİ ATAYANI SÖYLEYİN, BEN DE BİLEYİM”

UBP tabanının başbakanına sahip çıktığını, her göreve de seçilerek geldiğini ifade eden Saner, “Atanmış diyorlar, o zaman atayanı da söylesinler ben de bileyim” dedi. Kurultayın tamamlanması sonrası erken seçime gidileceğini belirten Saner, katıldığı her toplantıda “Tek başına iktidar” çağrıları yapıldığını ileri sürdü.

“DİĞER ARKADAŞLARIM BOŞUNA UĞRAŞMASIN”

Kurultaydaki rakipleri Faiz Sucuoğlu ve Hasan Taçoy’a da seslenen Saner, “Diğer arkadaşlarım boşuna uğraşmasın” dedi. Rakiplerinin olayı manipüle etmesinin kendisini artık çok üzmediğini kaydeden Saner, “Diğer arkadaşların olayı manipüle etmesi beni artık çok üzmüyor. Hep birlikte bu yolculuğu yaşayacağız daha sonra partimi tek başıma iktidara taşıyacağım” dedi.

“TÜRKİYE’NİN BİR YERE MÜDAHALE ETTİĞİNİ GÖRMEDİM”

Taçoy ve Sucuoğlu’nun kurultayda ikinci turda çekildiğini anımsatan Saner, her ikisinin de şimdi yine aday olduğunu söyledi. Türkiye’nin sürece müdahale ettiğini görmediğini belirten Saner, “Konuşamayacağım hiçbir şey yok. Ben kimseyi kandırmadım. Faiz Bey kandırılacak anaokulu çocuğu değil kandırır ama asla kanmaz” dedi.