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Saner, Cenevre öncesi konuştu

Başbakan Ersan Saner, Cenevre öncesi Ercan’da açıklama yaptı..

26 Nisan 2021 Pazartesi 10:20
Saner, Cenevre öncesi konuştu
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Başbakan Ersan Saner, 6 siyasi parti başkan ve temsilcisiyle birlikte Cenevre’ye gitmek üzere KKTC’den ayrıldı..

Saner, Ercan Havalimanı’ndan ayrılmadan önce basına yaptığı açıklamalarda, BM’nin en eski davalardan birinin Kıbrıs olduğunu ve 53 yıldır bu sorunun çözülmediğini dile getirdi.

“TEK NEDEN, RUMUN UZLAŞMAZ TAVRI”

Kıbrıs sorununun çözülmemesinin tek nedeninin “Rum’un uzlaşmaz tavrı” olduğunu savunan Saner, “kimse Kıbrıs Türkü’nden bir 53 yıl daha beklemesini istemesin” dedi.

“TATAR’IN ARKASINDAYIZ”

İki egemen eşit devletten yola çıkılarak bir çözüm aranması gerektiğini dile getiren Saner, iki egemen eşit devletten asla geri dönülmeyeceğini ve bu yönde mücadele veren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın arkasında olduklarını dile getirdi.

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“KKTC OLARAK BU KRİZİ İYİ YÖNETTİĞİMİZE İNANIYORUM”

Basından gelen soruları da yanıtlayan Saner, pandemi koşullarının tüm dünyayı sarmaya devam ettiğini, 15 Aralık 2020 tarihine kadar dünya genelinde enfekte olan hayatını kaybeden insan sayısına, son 4 ayda ulaşıldığını ifade ederek, “Yani, son dört ay ile bir yılı eşitledik. Bu sadece KKTC’nin değil; tüm dünyanın sorunu” dedi.

Saner, “KKTC olarak bu krizi iyi yönettiğimize inanıyorum” diyerek, Güney ile Kuzey’deki vaka ve ölüm oranlarını kıyasladı.

İleriki günlerde yeni kararlar üreteceklerini ifade eden Saner, “Alacağımız kararları halkımızla şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bunu, kontrollü bir şekilde yapacağız” dedi.

“BULAŞ BÜYÜK ORANDA KAFE VE BENZERİ MEKANLARDAN KAYNAKLANIYOR”

Dengelerin bozulmasının çok kolay olduğunu belirten Saner, vatandaşlara çağrı yaparak, “maske, mesafe ve hijyen konularında çok hassas olmamız gerekiyor. Bana ulaşan verilere baktığımızda, bulaş büyük oranda kafe gibi mekanlardan kaynaklanıyor” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerCenevreKıbrıs Sorunu
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