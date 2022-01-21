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Sanayi Odası’ndan oy kullanma çağrısı: “Geleceğinizi siz seçin”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası, halkın iradesinin en güçlü şekilde sandığa yansıması hem de demokrasinin tecellisi açısından üyelerine ve seçmenlere sandığa giderek oy kullanma çağrısında bulundu. 

21 Ocak 2022 Cuma 13:00
Sanayi Odası’ndan oy kullanma çağrısı: “Geleceğinizi siz seçin”

Oda tarafından yapılan açıklamada, “23 Ocak Pazar günü, yakın dönemin şekilleneceği bir seçim yaşayacağız. Ülkemiz zor günlerden geçerken, sorunlarımızı çözecek olan da siyaset makamıdır” ifadelerine yer verildi.
“KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görev alacak tüm adayları şimdiden sorumluluklarını da hatırlatarak tebrik ederiz” denilen açıklamada, göreve gelecek olan yeni hükümetin uzun ömürlü, icraat hükümeti olmasının özellikle ekonomi açısından “oldukça önemli” olduğu vurgulandı.

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“Bu vesile ile başta üyelerimiz olmak üzere, ülkemiz seçmenlerine de demokrasinin tecellisi açısından sandığa giderek oy kullanma çağrısı yapıyoruz” diyen Oda,  “İradenin en güçlü şekilde sandığa yansıması, hem demokratik açıdan, hem de siyasal yaşamımız açısından son derece önemlidir. Kıbrıs Türk Sanayi Odası olarak, seçime katılım oranının yüksek olmasını demokratik gerekçelerle önemsiyoruz” ifadelerine yer verildi.

 

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Son Güncelleme: 21.01.2022 15:13
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