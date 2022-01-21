Sanayi Odası’ndan oy kullanma çağrısı: “Geleceğinizi siz seçin”

Oda tarafından yapılan açıklamada, “23 Ocak Pazar günü, yakın dönemin şekilleneceği bir seçim yaşayacağız. Ülkemiz zor günlerden geçerken, sorunlarımızı çözecek olan da siyaset makamıdır” ifadelerine yer verildi.

“KKTC Cumhuriyet Meclisi’nde görev alacak tüm adayları şimdiden sorumluluklarını da hatırlatarak tebrik ederiz” denilen açıklamada, göreve gelecek olan yeni hükümetin uzun ömürlü, icraat hükümeti olmasının özellikle ekonomi açısından “oldukça önemli” olduğu vurgulandı.





