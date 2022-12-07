Şampiyonluk İçin Ter Döktüler

Girne Ameirkan Üniversitei (GAU) Okullar Grubu Spor Salonu Eskrim Yıldızlar Şampiyonası’nda heyecanlı anlar yaşandı.

KKTC Milli Eğitim Bakanlığının faaliyet programında yer alan Okul Sporları Eskrim Yıldızlar KKTC Birinciliği GAÜ Okullar grubu spor salonunda gerçekleşti.

Kahramanmaraş’ta düzenlenecek olan MEB Okul Sporları Türkiye Şampiyonasına katılabilmek için ter döken sporcular seyircilere oldukça heyecanlı anlar yaşattılar.

Müsabaka sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Okul Sporları Uzmanı Levent Ilgın ve Girne Amerikan Koleji müdürü Taygun Derviş takdim etti.