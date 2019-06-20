Samanbahçe Festivali 22 Haziran’da...

Studio 21 & Yuka Blend tarafından organize edilen, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Kıbrıs Vakıflar İdaresi'nin işbirliği ve katkıları ile gerçekleştirilen Samanbahçe Festivali, 22 Haziran Cumartesi günü yapılıyor.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, Atakom Ltd, KKTC Cumhurbaşkanlığı ile Eski Eserler ve Müzeler Dairesi sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivalde bölgede yapılan yeşillendirme çalışmaları tanıtılacak ve Samanbahçe, “Lefkoşa’nın 2019 Yılı Yeşil Balkonu” olarak takdim edilecek.

Sabah saat 10.00’da başlayacak etkinlikte DJ performansları, jonglörler, dans gösterileri, atölye çalışmaları, bisiklet turları, LTB Yeşil Balkon Yarışması tanıtımı ve yeşillendirme çalışmaları yer alacak.

Ayrıca; nefes, yoga, fitnes, dans ve el işi atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinlikte; kitap okuma bölümünde LTB kitap paylaşım noktalarının tanıtımı da yapılacak. Festivalde elişi, yiyecek-içecek, sanat eserleri, bisiklet ve kitap stantları kurulacak.

Festival, Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın Latin Konseri ile son bulacak.

