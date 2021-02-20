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Salgında son rakamlar

Worldometer" internet sitesi güncel verilerine göre KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

20 Şubat 2021 Cumartesi 08:15
Salgında son rakamlar
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 111 milyon 249 bin 742, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 463 bin 661 ,iyileşen kişi sayısı ise 86 milyon 132 bin 474.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 28 milyon 603 bin 813.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 10 milyon 977 bin 387,

- Brezilya 10 milyon 81 bin 693,

- Rusya 4 milyon 139 bin 31,

- İngiltere 4 milyon 95 bin 269,

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- Fransa 3 milyon 560 bin 764,

- İspanya 3 milyon 133 bin 122,

- İtalya 2 milyon 780 bin 882,

-Türkiye 2 milyon 624 bin 19,

-Almanya 2 milyon 381 bin 259,

-Yunanistan 177 bin 494,

-Güney Kıbrıs 33 bin 46,

-KKTC 3171.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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