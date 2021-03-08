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Salgında son rakamlar

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

08 Mart 2021 Pazartesi 08:30
Salgında son rakamlar
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Dünya genelinde COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 117 milyon 449 bin 675, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 605 bin 339 ,iyileşen kişi sayısı ise 92 milyon 964 bin 137.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 696 bin 250.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 229 bin 398,

- Brezilya 11 milyon 19 bin 344,

- Rusya 4 milyon 322 bin 776,

- İngiltere 4 milyon 218 bin 520,

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- Fransa 3 milyon 904 bin 233,

- İspanya 3 milyon 149 bin 12,

- İtalya 3 milyon 67 bin 486,

-Türkiye 2 milyon 780 bin 417,

-Almanya 2 milyon 508 bin 655,

-Yunanistan 205 bin 120,

-Güney Kıbrıs 36 bin 878,

-KKTC 3620.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid19Covid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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