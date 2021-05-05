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Salgında son 24 saatte neler yaşandı?

Avrupa İlaç Ajansı, Türkiye'de de kullanılan Çin aşısını ön değerlendirmeye aldı. Karadağ'da Covid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı. Dünya genelinde ise 1,16 milyardan fazla doz aşı yapıldı.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 09:28
Salgında son 24 saatte neler yaşandı?
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınında vaka sayısı 154 milyon 998 bin 238, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 241 bin 462, iyileşenlerin sayısı 132 milyon 485 bini aştı.

Vaka sayısı;

ABD'de 33 milyon 274 bin 659,

Hindistan'da 20 milyon 665 bin 148,

Brezilya'da 14 milyon 860 bin 812, 

Fransa'da 5 milyon 680 bin 378'e, 

Türkiye'de 4 milyon 929 bin 118'e,

Rusya'da 4 milyon 839 bin 514'e,

İngiltere'de 4 milyon 423 bin 796,

İtalya'da 4 milyon 59 bin 821'e,

İspanya'da 3 milyon 544 bin 945'e,

Almanya'da 3 milyon 448 bin 182'ye,

Yunanistan'da 349 bin 936'ya,

Güney Kıbrıs'ta 67 bin 420'ye,

ve KKTC ise 6 bin 463'e ulaştı.

Covid-19 vaka sayısının 20 milyonu geçtiği Hindistan'da günlük vaka sayısında 4 gündür düşüş görülse de ülkedeki aşı ve oksijen sıkıntısı devam ediyor.

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ABD'li ilaç firması Pfizer, Alman biyoteknoloji firması BioNTech ile geliştirdikleri Covid-19 aşısından bu yıl elde edecekleri satış gelirine ilişkin tahmini 15 milyar dolardan 26 milyar dolara çıkardı.

İtalya'nın Procida Adası'nda ikamet eden herkes aşılandı..

Almanya’da Bakanlar Kurulu'nda, ikinci doz aşıyı olanlar için Covid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi yönünde karar alındı.

KKTC'de 40 yaş ve üzeri aşılanıyor..

Güney Kıbrıs'ta 30'lu yaş grubunun aşılanmasına geçildi..

EMA, Türkiye'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Avrupa Birliğinin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Çin'in Sinovac firması tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen ve Türkiye'de kullanılan aşının ön değerlendirme sürecini başlattı.

Batı Balkan ülkesi Karadağ'da Covid-19'a karşı kitlesel aşılama sürecine geçildi.

Eski Bangladeş Başbakanı ve Milliyetçi Partisi Başkanı Halide Ziya'nın Covid-19'a yakalandığı ve yoğun bakıma alındığı bildirildi.

Namyang'ın Başkanı istifa etti

Güney Kore'nin en büyük süt ürünleri şirketlerinden Namyang'ın Başkanı Hong Won-sik, şirketinin Covid-19'u önleyebileceğini iddia ederek yoğurtlu içecekleri hakkında yanlış anlaşılmaya neden olduğu için istifa etti.

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Covid-19 aşısının ilk dozunu oldu.

Tanzanya, Devlet Başkanı John Magufuli'nin hayatını kaybetmesi sonrası Covid-19 ile mücadele politikasını değiştirerek önlemleri artırdı. Sağlık Bakanlığı, 4 Mayıs 2021'den itibaren Covid-19'un yeni biçimlerinin görüldüğü ülkelerden giriş yapan tüm yolcuların 14 gün boyunca karantinada kalacağını duyurdu.

Pakistan: Söz verilen 15 milyon doz aşıyla ilgili gelişme yok

Pakistan Başbakanı İmran Han’ın Sağlık Danışmanı Dr. Faysal Sultan, Almanya tarafından Covid-19 Aşılarına Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında söz verilen 15 milyon doz Covid-19 aşısının Pakistan'a gönderilmesiyle ilgili herhangi bir gelişmenin olmadığını söyledi.

UEFA İcra Komitesi, Covid-19 salgınının turnuvayı olumsuz etkilememesi için Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılacak ülkelerin kadrosunda bulunduracağı oyuncu sayısını 23'ten 26'ya çıkardı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse karşı bugüne dek 1 milyar 160 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

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Son Güncelleme: 05.05.2021 10:06
Anahtar Kelimeler:
Vaka SayılarıAşılamaCovid19
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