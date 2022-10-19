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Sahte evrak düzenlediler... Teminatla serbest bırakıldılar

Sahte evrak düzenlemek suçundan yakalanan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve Mr. Muhammad Athar Kamran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Ekim 2022 Çarşamba 20:19
Sahte evrak düzenlediler... Teminatla serbest bırakıldılar

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Sahte evrak düzenlemek suçundan yakalanan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve  Mr. Muhammad Athar Kamran mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkeme yeminli şahadet veren polis memuru Vasvi Özbey, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve Mr. Muhammad Athar Kamran’ın Sahte Belge Düzenleme, Tedavüle sürme, Sahte davranışla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, Ağustos-Eylül 2022 tarihlerinde Lefkoşa’da zanlı Muhammed Zeeshan Majjed ve şuan yurtdışında olan iki kişiyle birlikte Hollanda’ya gidebilmek için çalıştıkları şirketin adını kullanarak, sahteledikleri belgeyi, vize alabilmek için Köşklüçiftlik Lefkoşa’da faaliyet gösteren İngiliz konsolosluğu binası içerisinde bulunan Almanya Federasyon Büyük Elçiliği Enformasyon Bürosu’na vermek suretiyle sahte belgeyi tedavüle sürüp, Hollanda vizesi almak suretiyle sahte davranışla kayıt temini ettiklerini anlattı. Polise şikayet 13.10.2022 tarihinde yapıldığını, iki zanlının da mahkeme emri gereği tutuklanmış olup soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Polis, zanlıların etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtip, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker,  zanlıların yurtdışına çıkışının yasaklanmasına,  haftada 5 gün polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, 200’er bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10’ar bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi. 

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