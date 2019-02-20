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Şahali 2 haftadır sessiz...

Şahali 2 haftadır sessiz...

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
Şahali 2 haftadır sessiz...

Şahali 2 haftadır sessiz...

Adı hep yanlış icraatları ve özel yaşantısındaki skandallarla anılan Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali'nin Tarım Bakanlığına istihdam ettiği 56 yaşındaki Ş.D ile ilgili cevap vermeme kararlılığı devam ediyor.

Yılbaşı öncesi işsiz kalan CAS çalışanları gazetemizi arayarak, kendilerine işe alımlarda öncelik verileceği sözü veren Başbakan Tufan Erhürman'ın, Hamitköy CTP örgüt üyeliğinden başka hiçbir özelliği olmayan 56 yaşındaki Ş.D isimli kişiyi Tarım Bakanlığına hangi gerekçeyle istihdam edildiğinin açıklanmasını talep ettiler.

Gazetemiz KIBRIS MANŞET'in 8 Şubat'ta gündeme getirdiği 56 yaşındaki kişinin Devlette istihdamı haberinin üzerinden 2 hafta geçmesine rağmen Şahali halen sessizliğini koruyor. Ülkemizde yeterlilik sahibi ve işsiz olan gençlerimizin talebi üzerine bu soruyu da cevap alana kadar sormaya devam edeceğiz. 

Son Güncelleme: 20.02.2019 12:50
Anahtar Kelimeler:
Başbakan Tufan ErhürmanHamitköy CTPErkut ŞahaliTarım Ve Orman Bakanı
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